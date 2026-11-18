Vida Empresarial
El universo del maquillaje, de la creatividad y de la intensidad
Yves Saint Laurent (YSL) la prestigiosa casa de moda de lujo francesa fundada en 1961, atrevidos por ser poco convencionales, se instaló en el Centro Comercial Miraflores, con su universo de maquillaje de fragancias donde cada persona puede disfrutar desde el arte del maquillaje hasta el arte de los aromas.
De la mano de Perfumerías Fetiche, la Pop Store YSL está abierto al público hasta el 31 de diciembre, donde los clientes encontrarán desde maquillaje, bases, polvos, iluminadores, correctores y también la sección de Blush que ahora es lo que está en tendencia con el Make Me Blush Bold Blurring Blush, algo que las chicas no se pueden perder, y que es algo que todas deben de tener siempre la cosmetiquera.
“Todos son bienvenidos a la Pop Store YSL, es un espacio para las chicas y también para los chicos, porque tenemos el espacio de fragancias masculinos, que es un universo que a todos los hombres les encantará. Los fines de semana, al comprar un producto, lo personalizaremos al estilo único que los clientes se sientan identificados”, comentó Wendy Paiz, embajadora de YSL Beauty.
Dentro de la gama de productos de la maison está en la sección de ojos, sombras divinas, sombras atemporales, sombras para un estilo dramático que se adapta a cualquier ocasión; también máscaras de pestañas para tener ese impacto que a las chicas les encantan; de igual forma, texturas para unas pestañas más naturales para el día a día.
“Esperamos muy pronto tener masterclass con nuestros maquillistas internacionales, para tener experiencias muy lindas, como aprender a hacer un look más dramático o aprender a hacer look día a día y con forme avanzan los días, esperamos tener nuevas sorpresas”, finalizó Paiz.
YSL Beauty continúa su desenfrenada historia de amor con la mujer para crear, dar forma y desarrollar la modernidad. Yves Saint Laurent aporta cuerpo y alma a un estilo.