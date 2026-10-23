Vida Empresarial
El universo del marinero Le Male en la Future Store
Fetiche innovando y consintiendo a sus clientes más exigentes, trae a Guatemala el universo Le Male, el marinero de Jean Paul Gaultier, con fragancias caracterizadas por una feminidad extravagante y una masculinidad sexy asumida que deslumbran y atraen con un toque de fantasía.
Durante todo un mes estará abierta la Future Store en Miraflores, para que toda la familia pueda conocer cada una de las fragancias, encabezada por Le Male In Blue, Eau de parfum, una nueva ola en edición limitada que hace temblar los horizontes.
“Un mes estará a disposición para sus apasionados seguidores la casa temporal del marinero Gaultier, donde encontrar varias experiencias inmersivas para toda la familia, se pueden aplicar tatuajes temporales, grabas plaquitas de marinero y sobre todo, conocer cada una de las fragancias del universo del icónico marinero”, comentó Daniela Ramírez, gerente de marca de Jean Paul Gaultier en Perfumerías Fetiche.
La silueta icónica en tercera dimensión, vestida de un azul profundo metalizado con rayas negras translúcidas, moldeada directamente en el vidrio; guiará el camino de los fieles clientes de Perfumerías Fetiche, a ser parte de este universo.
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