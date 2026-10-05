Eleva la espontaneidad, la emoción y el glamur sin complejos

Esta fragancia, disponible en Fetiche, es creada para la mujer que ocupa su espacio, siente profundamente y convierte cada emoción en una declaración de intenciones. El viaje olfativo comienza con jugosas bayas silvestres que aportan a la fragancia el brillo adictivo de un perfume de frutos rojos con una intensa firma de frambuesa.

En el corazón, la orquídea venezolana despliega una exuberante riqueza floral, sensual y opulenta, sin perder la energía vibrante característica de Herrera. Por último, el ámbar rojo envuelve la composición con calidez, profundidad y un final poderoso.

Creada por los maestros perfumistas Christophe Raynaud, Louise Turner y Quentin Bisch, La Bomba Intensa amplifica la energía emocional de La Bomba original al tiempo que introduce una expresión olfativa completamente nueva: más teatral, más apasionada e intensa.

Ese espíritu cobra vida a través de Vittoria Ceretti, la musa definitiva de La Bomba, que encarna la energía audaz y teatral de la fragancia con exuberantes looks de Carolina Herrera diseñados por Wes Gordon. Su estilo celebra la visibilidad, el movimiento y la autoexpresión: el arte de ser vista, no simplemente observada.

Presentado en el icónico frasco con forma de mariposa, ahora reinventado en un intenso tono rojo frambuesa, La Bomba Intensa es una fragancia que se niega a pasar desapercibida.

Se abre con una explosión deslumbrante de jugosas bayas silvestres, florece en la exuberante riqueza floral de la orquídea venezolana y deja tras de sí una estela cálida y dramática de ámbar rojo. ¿Un perfume juguetón? Absolutamente. Pero nunca uno que juegue en pequeño.