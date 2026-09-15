Vida Empresarial
Elevan el estándar en Guatemala con nuevos modelos 2026
Una nueva generación de motocicletas de alta gama Monster Plus V2, Hypermotard V2 SP, DesertX V2 y Streetfighter V2 S; llegan a Guatemala con el sello Ducati, quien continúa escribiendo su historia y reafirmando el ADN deportivo e innovador de la marca italiana.
El lanzamiento se realiza en un momento significativo para la marca de Borgo Panigale, que en 2026 celebra su 100 aniversario, marcando la pasión por las motocicletas, la innovación tecnológica y un legado deportivo que ha convertido a Ducati en uno de los referentes mundiales del motociclismo premium.
La nueva gama Ducati bajo el concepto "Get Ready for the Next Century - Raise the Bar", incorpora importantes evoluciones que buscan llevar más lejos el equilibrio entre deportividad, tecnología y usabilidad, con una filosofía enfocada en ofrecer motocicletas más ligeras, eficientes y avanzadas.
"Ducati siempre se ha caracterizado por la innovación, la calidad y el performance. Con estos nuevos modelos estamos elevando nuevamente nuestros estándares y demostrando que siempre podemos llevar la experiencia Ducati un paso más allá", comentó George Baisi, Gerente de Ducati.
La renovación generacional de modelos como la Monster V2, DesertX V2 e Hypermotard V2 representa un importante paso adelante para Ducati, con nuevas soluciones de ingeniería y electrónica que permiten ofrecer una experiencia de conducción más precisa y emocionante.
Cada modelo ha sido desarrollado con una personalidad propia para responder a diferentes estilos de conducción:
- Monster Plus V2: Representa la esencia de una naked deportiva, combinando el característico diseño de la familia Monster con tecnología y prestaciones pensadas para disfrutar tanto de la conducción urbana como de recorridos más dinámicos.
- Hypermotard V2 SP: Una motocicleta concebida para quienes buscan una experiencia de conducción deportiva y adrenalina, con un enfoque en desempeño, agilidad y control.
- Desertx V2: Lleva el espíritu aventurero de Ducati a una nueva generación, combinando capacidades para recorrer diferentes terrenos con tecnología, seguridad y el distintivo diseño italiano de la familia Desertx.
- Streetfighter V2 S: Una propuesta que lleva el ADN deportivo de Ducati a una motocicleta naked de alto desempeño combinando una estética agresiva con tecnología y soluciones enfocadas en ofrecer una experiencia de conducción emocionante.
El concepto "Raise the Bar" representa la visión de Ducati hacia el futuro: continuar elevando sus propios estándares y establecer nuevas referencias dentro del segmento premium de motocicletas de alto desempeño.
La llegada de esta nueva generación también responde a las expectativas de Ducati de continuar fortaleciendo su presencia en el segmento premium, impulsar el desarrollo de motocicletas más ligeras y eficientes, ampliar su participación en el segmento off-road y aprovechar la tecnología desarrollada a través de la competición.
El respaldo de Cofiño
Como parte de su compromiso con los clientes Ducati en Guatemala, Cofiño ofrece un respaldo integral que incluye garantía 4 Ever Red de 4 años sin límite de kilometraje, servicio especializado y certificado, repuestos originales y respaldo de postventa.
Con esta nueva gama, Ducati y Cofiño reafirman su compromiso de ofrecer al mercado guatemalteco una experiencia premium que combina la pasión y el legado de una marca centenaria con tecnología, innovación y un servicio especializado.