En primera fila disfrutarán un 2027 de música y experiencias inolvidables

Todo septiembre hasta el 10 de noviembre de 2026, los clientes de BAC podrán acumular oportunidades para participar por uno de los seis Golden Ticket BAC. Cinco paquetes serán sorteados entre tarjetahabientes y uno entre clientes de cuentas de ahorro.

Los clientes interesados en participar deben inscribirse en el siguiente enlace: productos.baccredomatic.com/es-gt/nft/golden-ticket/. Al utilizar la tarjeta de débito y crédito los participantes acumulan oportunidades por compras mayores a Q200 o más.

1 oportunidad por utilizar tarjetas BAC.

2 oportunidades al pagar con tarjeta AMEX.

3 oportunidades al pagar con billetera digital Apple Pay y Google Pay.

En el caso de los clientes de cuentas de ahorro BAC, cada incremento de Q500 en el saldo genera una oportunidad para participar, mientras que la apertura de una cuenta de ahorro otorga dos oportunidades. El sorteo de todos los paquetes se realizará el 16 de noviembre de 2026.

“En BAC queremos estar presentes en cada momento de la vida de nuestros clientes, no solo cuando realizan una transacción, sino también en las ocasiones que más disfrutan. Golden Ticket nació como una iniciativa de #MomentosBAC para acercarlos a experiencias inolvidables y acompañarlos en esos espacios que esperan con emoción. Invitamos a nuestros clientes a participar, acumular oportunidades y darse la posibilidad de vivir un 2027 lleno de música, entretenimiento y nuevos recuerdos”, comentó Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

El entretenimiento en vivo también genera oportunidades para muchas personas y negocios. Detrás de cada concierto o espectáculo existe una cadena que involucra a artistas, técnicos, productores, emprendedores, restaurantes, hoteles y servicios de movilidad, contribuyendo al dinamismo de la economía y al desarrollo de la industria de entretenimiento del país.

A través de iniciativas como Golden Ticket, BAC también busca impulsar estos espacios que reúnen a las personas alrededor de la música, el talento y la cultura.

Los clientes interesados en participar pueden consultar las condiciones de la promoción a través de los canales oficiales de BAC.