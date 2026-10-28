Entre hilos, arte e imaginación, una gran historia cobra vida.

Las marionetas se manipulan con gran destreza entre distintas escenografías, telones, luces y música original, todo elaborado fina y artesanalmente para dar una experiencia única al público de todas las edades.

¿Y si El Principito tuviera un vinculo con Guatemala?, Verónica Giracca quién, con su Compañía de Teatro para Marionetas GiraMundos, pondrá en escena la extraordinaria obra, comenta que “el aviador y escritor francés Saint-Exupéry vino a Guatemala en 1938 y permaneció por mucho tiempo debido a un accidente aéreo. Existe una teoría que los paisajes del lago de Atitlán y La Antigua Guatemala pudieron inspirar una de las historias más queridas del mundo”.

Durante noviembre y diciembre El Principito cobrará vida y los guatemaltecos se podrán conectar con este clásico universal de una manera nunca antes vista.

Noviembre:

Jueves 12 y 19 a las 7:00 de la noche

Domingos 22 y 29 a las 12:00 del mediodía

Diciembre:

Jueves 3 y 10 a las 7:00 de la noche

Domingos 6 y 13 a las 12:00 del mediodía

Boletos en https://vivelo.link/i/principito

Más información: +502 7820-1220

El día de El Principito

Cada 29 de junio se celebra el Día Internacional de "El Principito", y en Prensa Libre se le brinda un espacio especial, donde se busca responder la intrigante pregunta: ¿la obra fue inspirada en Guatemala?

El aviador y escritor, quedó herido mientras surcaba los cielos de América para buscar su inspiración, se recuperó de sus heridas en la ciudad colonial de Antigua y algunos estudiosos aseguran que varios elementos de su obra están basados en el país.

Los tres volcanes, uno de ellos inactivo, las rosas o el “Cerro del oro”, una especie de sombrero que refleja a la boa cuando se ha tragado al elefante, son claras referencias al paisaje guatemalteco.

Lastimosamente Saint-Exupéry desapareció sobre el mar el 31 de julio de 1944, cerca de Marsella, y nunca pudo explicar cuál fue su fuente de inspiración para crear esta hermosa obra.