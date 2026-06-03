Entregan declaraciones verificadas de huella de carbono

Estos documentos respaldan de forma técnica el impacto ambiental de los materiales utilizados como las varillas corrugadas Grado 60 y 80, fabricadas con material 100% reciclado, verificadas por el Guatemala Green Building Council (GGBC) y bajo estrictos parámetros de eficiencia energética.

Acero Vivo es una expresión que posiciona al acero como un material verde para la construcción, porque lo presenta como un símbolo de liderazgo, lo que refleja su compromiso con un futuro sostenible.

“De ahora en adelante el programa Acero Vivo hace parte de la agenda de generación de valor para nuestros clientes, para esta edición decidimos invitar a Greg Lindsay, quien es un especialista en urbanismo y futuro en movilidad y construcción, que excita a incorporar una visión futurista en los proyectos. Acero Vivo nace como concepto inspirado en la vida infinita y de las bondades del acero como material para una construcción sostenible”, comentó Isabel Moya, directora de Marketing de Grupo AG.

Entre las empresas que recibieron declaración de huella de carbono y/o registro de Industria Circular son: Grupo Precon, Grupo Macro, Grupo Rosul, Grupo Cayalá, Sur Desarrollos, Corporación AICSA, Qualicons, Grupo STI, Estructuras Verticales, Sermasa, LC Constructora, Origo, Rodio Swissboring Guatemala, Grupo Apolo, Nabla, Grupo Muratori, Grupo Gardens, Ingenio La Unión, Olmeca/Grupo Hame, Samboro, Rosmo, Carrocerías Xela, Nexus Proyectos, Avanza Constructores, Torelo, Constructora E4, DYC, Atlas Fabri-Metal, Grupo ITM y otros.

Estas compañías destacan por la construcción de proyectos de mayor impacto en Guatemala y, a través de la declaración de huella de carbono, pueden sumar puntos para certificaciones LEED, EDGE y CASA Guatemala, además de acceder a créditos con mejores tasas financieras.

“Hace algunos años, hablar de economía circular, acero reciclado o huella de carbono dentro de la construcción parecía una conversación lejana. Sin embargo, lo que hemos vivido hoy con estos reconocimientos evidencia como ustedes a través de impulsar proyectos más importantes de Centroamérica están incorporando estándares para construir una nueva manera de entender el futuro de nuestra industria y de nuestro país”, destacó Carlos Fuentes, director Comercial de Grupo AG.

Construyendo un futuro verde

Recientemente, Grupo AG presentó su quinto Informe de Sostenibilidad, destacando sus esfuerzos con el medio ambiente como el procesamiento de más de 554 mil toneladas de chatarra, liderando un modelo de economía circular, logrando que más del 57% de sus insumos provengan de materiales reciclados. Además, la intensidad de emisiones de huella de carbono registró un 1.22 por tonelada de acero, por debajo del promedio de la industria del acero.

Para Grupo AG la sostenibilidad deja de ser un eje paralelo para pasar a formar parte de una estrategia multidimensional del negocio. Hoy opera bajo cuatro grandes ejes que reflejan esta evolución: una organización sana basada en la integridad como arquitectura, el cuidado del planeta desde una gestión responsable dentro de los límites, el desarrollo de nuestros colaboradores como el talento que somos, y la generación de valor para clientes, proveedores y comunidades a través de un desarrollo que transciende.

Líderes en Centroamérica

Con operaciones en cinco países de Centro y Sur América y con más de 2,800 colaboradores, Grupo AG anunció el pasado abril su incorporación a la World Steel Association, representando a Centroamérica como productor de acero líquido en la asamblea de la industria global, donde cuentan con la participación de su director General, Rodrigo Gabriel.

Esta acción representa para Grupo AG el fortalecimiento de sus capacidades y la oportunidad de capacitación para sus colaboradores, mediante el acceso a buenas prácticas de la industria del acero a nivel mundial. Asimismo, este conocimiento se extenderá sus clientes, para acercarlos a la academia y a estándares de clase global en una industria clave para el desarrollo económico y social.