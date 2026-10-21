Entregan las primeras placas Restaurants from Spain

El acto que fue la residencia de la Embajadora de España, Dña. María Clara Girbau Ronda, reunió a empresarios, representantes de medios de comunicación, proveedores de productos españoles y restaurantes de cocina española, y contó con la participación de la Embajadora y del Consejero Económico y Comercial, Manuel Valle.

Restaurants from Spain es una iniciativa de ICEX España Exportación e Inversiones, enmarcada en Foods and Wines from Spain, que distingue a los restaurantes fuera de España que destacan por la autenticidad de su propuesta gastronómica, el uso de productos españoles y su papel como embajadores de la cultura culinaria española.

La certificación valora de forma conjunta cómo se representa la gastronomía y la cultura españolas en la carta, los productos y la experiencia del restaurante, y ofrece a los comensales una garantía de autenticidad, trazabilidad y calidad. El programa se desarrolla en numerosos países y cuenta ya con más de 570 restaurantes certificados en todo el mundo.

En esta primera edición en Guatemala, los cuatro restaurantes certificados El Pimentón (Club Español), La Taberna de Juan, La Tasca Madrileña y El Rincón de Álex, pasan a formar parte del directorio de restaurantes certificados del portal Foods & Wines from Spain y podrán participar en campañas de promoción y en actividades organizadas desde las oficinas comerciales, como ferias o encuentros con productores españoles.

Durante el acto, la Embajadora y el Consejero Económico y Comercial subrayaron el papel de la gastronomía como una de las formas más vivas de mantener y renovar el vínculo entre España y Guatemala, y pusieron en valor la labor de los restaurantes pioneros. Tras la entrega de las placas, los asistentes brindaron con cava y degustaron una muestra de productos españoles: platos elaborados por El Pimentón y La Taberna de Juan, jamón cortado en directo, quesos, vinos, licores y cervezas.

Más allá del ámbito gastronómico, el sector agroalimentario es uno de los ejes principales de la relación comercial entre España y Guatemala: según Datacomex, España exportó a Guatemala productos de alimentación y bebidas por valor superior a 65 millones de euros en 2025, en torno a una quinta parte del total de las exportaciones españolas al país.

Además de estos cuatro restaurantes pioneros, hay otros establecimientos guatemaltecos en proceso de certificación, y la Oficina Económica y Comercial anima a todos los restaurantes que trabajan con producto español a sumarse a la iniciativa.

La Oficina agradece la colaboración de las distribuidoras y proveedores que hicieron posible el evento: Distribuidora Alcázaren, Uvvia, Tierra de Campos, Comesa, Baco, Unisuper y PorVino, así como a los restaurantes La Taberna de Juan y La Tasca Madrileña, que aportaron parte de la comida servida.