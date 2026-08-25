Evolucionan su imagen para los amantes de la parrilla

Con esta nueva imagen, la marca acompaña a los amantes de la parrilla para convertir cada encuentro alrededor del fuego en una experiencia memorable, caracterizada por su gran sabor, jugosidad y procesos de calidad.

La nueva imagen incluye cambios en el logo, los colores, los gráficos y los empaques. Estos cambios buscan hacer más reconocible a Héroes del Fuego y comunicar con mayor claridad su especialización en cortes para parrilla, facilitando también la identificación de sus productos en el punto de venta.

"Héroes del Fuego de Toledo nació con una promesa muy clara: acompañar al parrillero con cortes premium que estén a la altura de lo que quiere lograr alrededor del fuego. Nuestra nueva imagen no cambia esa promesa, la hace más visible. Nos caracteriza nuestro gran sabor, jugosidad y procesos de calidad, ahora con una imagen que refleja con mayor fuerza quiénes somos.", comentó Juan José Gutiérrez, Director Comercial de Soluciones Cárnicas.

La renovación se aplica al portafolio completo de la marca, conformado por Tomahawk, Costilla St. Louis, Matambre y Entraña, todos cortes premium de cerdo congelados en presentaciones de peso variable. La nueva imagen ya se encuentra disponible en Guatemala y los consumidores podrán encontrar progresivamente la nueva imagen en el área de congelados de supermercados como Walmart, Paiz, La Torre, La Central de Pollo Rey y Belca, entre otros.

"Héroes del Fuego de Toledo empezó con una idea muy concreta: demostrar todo lo que el cerdo puede dar en la parrilla. Cortes como el Tomahawk, la costilla St. Louis, la entraña y el matambre abrieron posibilidades que antes no estaban sobre la mesa. Esa historia es la que sostiene la nueva imagen, porque lo que hoy mostramos con más claridad es algo que la marca ha construido durante años", agregó Ana Gabriela Morales, Gerente de Mercadeo de Embutidos y Porcícola.

La marca se dirige tanto a quienes están aprendiendo a hacer parrilla como a quienes ya dominan el fuego. Para ambos, la propuesta es ofrecer un portafolio especializado en cortes premium de cerdo, con control y cuidado desde el origen que caracteriza a Toledo. Esta conversación continúa en sus redes sociales, donde Héroes del Fuego de Toledo comparte técnicas, información sobre sus cortes e ideas de preparación, además de invitar a los parrilleros a compartir sus experiencias y resolver sus dudas.

"Cada encuentro alrededor del fuego es una oportunidad para sorprender. Lo que buscamos con Héroes del Fuego de Toledo es que el parrillero llegue con la confianza de que el producto lo va a respaldar. Esa seguridad es lo que convierte una parrilla en una experiencia memorable", cerró María José Alvarado, Coordinadora de Mercadeo Porcícola.