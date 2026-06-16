Expandiendo su cobertura y en busca de superar los 12 millones de terapias

En el marco de la conmemoración de sus 40 años de trayectoria ininterrumpida, la organización reunió en un solo lugar a artistas, creadores de contenido y directores de medios de comunicación, aliados importantes para divulga proyectar esta noticia, y al mismo tiempo reafirmar sus políticas de transparencia financiera total, indicando que el 100% de los fondos recaudados en la campaña se destina directamente al mantenimiento técnico e institucional de los centros.

Previo al inicio del evento, se colocaron varios murales con fotos emblemáticas de años anteriores, reflejando la lluvia de estrellas que desfilaron en los diferentes escenarios que hubo durante los 40 años de recaudación. También se colocó un cuarto interactivo con imágenes de los momentos más entrañables, donde se manifestaban las sonrisas de los niños símbolo, así como de las familias que se hacían presentes para dar ese grano de arena que al final se convertían en millones de donaciones.

"En estas cuatro décadas, Teletón ha sido el catalizador de una verdadera unidad nacional, impulsando un cambio de paradigma profundo en la sociedad guatemalteca respecto a la discapacidad: pasamos de la invisibilidad absoluta hacia una ruta clara de inclusión e integración real”, comentó Juan Carlos Eggenberger, Presidente De Teletón Guatemala.

Durante la velada se destacó la histórica transformación social que ha permitido brindar cerca de 12 millones de terapias gratuitas, consolidando un método de atención integral que hoy llega a las zonas más remotas del país, esto, gracias al modelo descentralizado de Teletón a través de sus 19 centros de rehabilitación nacionales.

“Hoy atendemos con tecnología de vanguardia desde los 0 hasta los 95 años, enfrentando nuevos retos como el incremento de discapacidades adquiridas por accidentes de motocicleta y afecciones como el Guillain-Barré. Invitamos a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación a sumarse activamente para seguir reconstruyendo el tejido social en los próximos 40 años", añadió Eggenberger.

Este esfuerzo ha permitido incorporar tecnología médica avanzada y robótica, y también ha volcado la atención prioritaria hacia el interior de la República, donde se absorbe la mayor parte del presupuesto operativo gracias al financiamiento directo de la recaudación nacional. Y en los últimos años en la atención de adultos con discapacidades, muchos adquiridas por amputaciones, accidentes cerebrovasculares y otros.

Para cerrar con broche de oro la velada, se realizó el lanzamiento oficial de la canción de la edición 40 de la Teletón, Mil Pasos Más, Teniente, interpretada por la banda Teniente, conformado por Carlos Peña, Juan Fernando Herrera y Sammy Suárez. Un himno que dice mucho de lo que se ha construido a través de 40 años, velando por la rehabilitación en Guatemala y porque el tiempo no se mide en años, si no en lo que juntos han avanzado y logrado.