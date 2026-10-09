Expandir y consolidar la presencia de sus icónicas marcas en la región

Bajo la campaña corporativa Geoffrey Busca Casa, la compañía tiene la meta de abrir 60 tiendas insignia en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras. Esta ambiciosa expansión representa llevar el principal formato de juguetería multimarca del mundo a las familias centroamericanas, y también una inyección millonaria de capital extranjero en las economías locales y la creación de cientos de empleos directos e indirectos.

Para materializar esta penetración de mercado, CCI está introduciendo simultáneamente dos modelos de asociación B2B, diseñados específicamente para acelerar la apertura de tiendas, mitigar los riesgos operativos y adaptarse a la liquidez de los grandes inversores regionales.

Los modelos

1. Franquicia Maestra Local: El escudo logístico desde Panamá. Dirigido a conglomerados empresariales y operadores de retail que cuenten con trayectoria comprobada y respaldo financiero. A diferencia de las franquicias tradicionales que sufren cuellos de botella al importar desde Asia, el franquiciado de CCI se apalanca en un ecosistema logístico blindado. Al operar su centro de distribución principal desde la Zona Libre de Colón en Panamá, CCI garantiza un suministro ininterrumpido de inventario, reduciendo los tiempos de reabastecimiento de meses a tan solo días.

Además, el formato híbrido que unifica Toys "R" Us y Babies "R" Us bajo un mismo techo permite a los franquiciados mantener una facturación estable y anticíclica los 365 días del año, cubriendo desde las compras de primera necesidad para neonatos hasta el lucrativo mercado de la juguetería general y el entretenimiento.

2. Alianzas Inmobiliarias (Revenue Share): El rescate de los grandes metrajes El segundo modelo es una asociación directa concebida para los grandes fondos de desarrollo inmobiliario y operadores de centros comerciales. Al buscar locales superiores a los 500 metros cuadrados, CCI ofrece una solución a la vacancia que han dejado las tiendas departamentales tradicionales.

Para facilitar esta expansión física, CCI propone sustituir el anticuado esquema de renta fija por un modelo de Arrendamiento Variable o Compartición de Ingresos (Revenue Share). El operador inmobiliario aporta el activo físico de gran metraje y, a cambio, recibe un porcentaje sobre las ventas brutas generadas por la tienda, convirtiendo un "espacio muerto" en un activo de alto rendimiento.

“Nuestro objetivo no es únicamente abrir tiendas. Queremos construir un modelo regional capaz de crecer de manera ordenada, eficiente y sostenible, demostrando que desde Panamá también se puede liderar la transformación del retail en América Latina”, manifestó Moisés Cohen, CEO de Cotton Candy International.

El efecto multiplicador en el "Dwell Time"

La expansión de estas jugueterías de gran formato con un fuerte componente inmersivo y tecnológico cambia por completo la dinámica del tráfico peatonal. Estas tiendas operan como un "comercio de destino": las visitas no son casuales, sino planificadas por el núcleo familiar.

Según métricas globales recientes de location intelligence en la industria del retail, los formatos experienciales inmersivos pueden aumentar el tiempo de permanencia (dwell time) en un centro comercial hasta en 40%. Las familias ya no entran, compran y se van; ahora interactúan, juegan y consumen. Este alargamiento de la visita genera un efecto multiplicador de ingresos, incrementando directamente las ventas de los restaurantes, cines y comercios vecinos hasta en 30%.

“Abrimos en un centro comercial bastante controversial que tenía un flujo de tráfico limitado. El reto era enorme, pero demostramos el poder de la marca. A solo 90 días de su inauguración, la tienda superó con creces sus expectativas de venta, validando que un formato ancla de esta magnitud tiene la capacidad de atraer a su propio público masivo, logrando que las familias pasen hasta medio día entero dentro del recinto. Hablamos de una inversión cerca de los USD$400.00 por metro cuadrado”, comentó Cohen.

Con la activación inmediata de "Geoffrey Busca Casa", el equipo directivo de Cotton Candy International ha abierto oficialmente la fase de recepción de propuestas y negociaciones, invitando a los líderes del desarrollo inmobiliario y grupos inversores a unirse a la expansión regional de la marca infantil más reconocida del mundo.

Una empresa panameña con visión regional

A diferencia de otros procesos de expansión impulsados por inversionistas extranjeros, esta estrategia tiene como protagonista a una empresa panameña que exporta conocimiento, gestión y capacidad operativa hacia otros mercados latinoamericanos.

Desde Panamá, Cotton Candy International coordinará la expansión regional de Toys"R"Usy Babies”R”Us, respaldándose en la infraestructura logística del país y en un modelo de gestión diseñado para responder a las nuevas dinámicas del retail.

La empresa prevé que el crecimiento de la red de tiendas contribuya no solo al fortalecimiento de la marca en la región, sino también al posicionamiento de Panamá como un centro desde el cual pueden administrarse operaciones comerciales internacionales de alto valor agregado.