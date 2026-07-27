Experiencias fotográficas que van más allá del hardware

La experiencia fotográfica en este dispositivo no se limita a registrar el momento, sino a transformar la interacción con la cámara. Gracias al diseño plegable y al procesamiento inteligente, funciones complejas se vuelven completamente intuitivas, permitiendo que el software asista al usuario en tiempo real para lograr resultados profesionales sin esfuerzo técnico.

Pon atención al dato

Experiencia de usuario integrada: La familia motorola razr 70 no solo destaca por sus especificaciones de hardware, sino en cómo sus funciones inteligentes transforman la usabilidad real mediante el formato plegable.

Experiencia fotográfica con IA: El motorola razr 70 combina un sistema dual de cámara de 50 MP con funciones inteligentes avanzadas para capturar imágenes profesionales desde cualquier ángulo.

El motorola razr 70 combina un sistema dual de cámara de 50 MP con funciones inteligentes avanzadas para capturar imágenes profesionales desde cualquier ángulo. Modo Camcorder: La función “Zoom Inteligente” (Rotate to zoom en inglés) permite emular el agarre de una videocámara retro al plegar el teléfono a 90°, facilitando el control del zoom digital con una sola mano. Motorola es la primera compañía en integrar la posibilidad de controlar el zoom sólo con gestos.

Composición guiada por Encuadre Perfecto (Frame Match): Esta función, también exclusiva de la marca, te permite preconfigurar el encuadre perfecto y muestra una guía visual en la pantalla para que cualquier persona te saque la foto tal como la diseñaste.

Autonomía total con Flex View: Gracias a su bisagra reforzada, el teléfono actúa como su propio trípode, habilitando capturas automáticas mediante gestos o detección de sonrisas a distancia.

Innovación en cada captura

Zoom Inteligente (Rotate to zoom): Inspirada en la nostalgia de las videocámaras retro, esta función convierte tu muñeca en un mando a distancia. Esta modalidad ofrece una experiencia de grabación más intuitiva. Con un simple gesto, los usuarios pueden abrir la cámara y comenzar a grabar automáticamente al girar el dispositivo 90°, sin necesidad de tocar la pantalla. La nueva función “Zoom Inteligente” permite ajustar el zoom de forma natural durante la grabación, simplemente inclinando el teléfono hacia arriba o hacia abajo, para hacer zoom in / zoom out. Además, al cerrar el equipo, el video se guarda automáticamente, recortando de manera inteligente los últimos 1,5 segundos para evitar capturar el movimiento del dispositivo, logrando así un resultado más limpio y profesional. La función está disponible en motorola razr 70

Composición guiada con Encuadre Perfecto: Por primera vez en un smartphone presentamos la función “Encuadre Perfecto”. A todos nos ha pasado alguna vez: estás de viaje y quieres una buena foto tuya. Así que le pides a alguien que te haga una foto. ¿Y qué pasa? La foto casi nunca sale como te la habías imaginado. Con la función “Encuadre Perfecto”, conseguirás la foto exactamente como quieres, en dos pasos: 1º: Fija el encuadre que quieres. Aparecerá una guía transparente en la pantalla. En ese momento, le das el teléfono a la persona que va a hacer la foto y te colocas en posición. 2°: Lo único que tiene que hacer el fotógrafo es alinear, encajar la guía transparente con la vista previa de la cámara, y disparar.



Flex View: un tripié inteligente en tu bolsillo

La verdadera magia ocurre cuando el software se encuentra con el diseño de bisagra del dispositivo. Al poder mantenerse abierto de forma autónoma en múltiples ángulos de disparo, el razr 70 elimina la necesidad de accesorios externos.

Esta flexibilidad permite utilizar Gesto en el Aire y Captura de Sonrisa a distancia: basta con apoyar el teléfono en cualquier superficie, acomodar el encuadre y levantar la palma de la mano o sonreír para disparar la foto de forma automática. Es la herramienta definitiva para creadores de contenido que graban en solitario o para retratos grupales donde nadie se queda afuera

Inteligencia artificial y hardware de vanguardia

Detrás de cada disparo opera un ecosistema avanzado de fotografía computacional impulsado por IA, que trabaja en perfecta sintonía con un hardware premium: