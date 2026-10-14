Expertos internacionales analizan los nuevos riesgos de la banca

CLAR 2026 cuenta con especialistas de Guatemala, México, Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Estados Unidos, España, Honduras y Bolivia, entre otros países. El programa incluyó representantes y expertos vinculados a entidades y organizaciones como la Superintendencia de Bancos de Guatemala, FICO, Boston Consulting Group (BCG), S&P Global Market Intelligence, Provenir, Moody’s Analytics, BAC, Banco Industrial, Banco Azteca, Grupo Promerica y Banco Ganadero, además de consultores internacionales especializados en gestión de riesgos.

La agenda académica inició con un análisis sobre la coyuntura macroeconómica y bancaria en Guatemala y Centroamérica, y continuó con asuntos relacionados con ICAAP y la gestión del capital bancario en América Latina, inteligencia artificial y analítica de datos aplicada a la aprobación de crédito, así como resiliencia operativa frente a riesgos tecnológicos y de ciberseguridad.

Durante la primera jornada también se analizó asuntos vinculados con open finance, pagos inmediatos e interoperabilidad; la evolución de la función de riesgos en la banca digital; metodologías analíticas para la gestión del riesgo regulatorio e inteligencia digital aplicada al riesgo reputacional. Estos contenidos reflejaron cómo la función de riesgos ha pasado de ser un componente de control a convertirse en un elemento estratégico para la sostenibilidad y el crecimiento de las instituciones financieras.

En la segunda jornada, CLAR 2026 continuó con una agenda que incluyó Basilea III, ICAAP y supervisión basada en riesgos; fraude digital y autenticación de clientes; gobierno de datos y mejores prácticas para la administración de riesgos; y resiliencia empresarial frente a la inteligencia artificial, la tecnología, la regulación y los nuevos riesgos.

Uno de los espacios centrales fue el panel sobre los desafíos y planes de acción de los Chief Risk Officers bancarios de Latinoamérica, con la participación de ejecutivos del sector financiero regional. La jornada también abordó la gestión integral y gobernanza de los riesgos asociados a la inteligencia artificial, así como las perspectivas económicas para América Latina y Centroamérica en un escenario de alta incertidumbre.

El Congreso cerró con el análisis de los retos contemporáneos de los marcos de gobierno del riesgo en el sector financiero y con el anuncio de la sede del XII CLAR 2027.

Con esta edición, Guatemala se convierte durante dos días en un punto regional de encuentro para discutir cómo anticipar, gestionar y transformar los riesgos que acompañan la evolución de la banca, en un contexto donde la tecnología, la regulación y los nuevos modelos de negocio avanzan a una velocidad cada vez mayor.