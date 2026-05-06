Fanáticos del fútbol viven una experiencia llena de entretenimiento

El evento tuvo lugar en SIMAN Miraflores, donde los asistentes disfrutaron de dinámicas interactivas, activaciones y un conversatorio en vivo en el que Jero compartió anécdotas y reflexiones, conectando de forma auténtica con el público guatemalteco.

Esta visita forma parte de la campaña de temporada de Almacenes SIMAN, en la que Jero Freixas y su esposa son la imagen de la fiesta del fútbol más grande del mundo que se aproxima, invitando a los guatemaltecos a vivir esta experiencia en comunidad.

Freixas se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes del fútbol en habla hispana, con millones de seguidores en sus redes sociales, gracias a su estilo cercano y humorístico que retrata situaciones cotidianas de los fanáticos. Su contenido, desarrollado junto a su esposa, se ha convertido en un fenómeno digital que trasciende fronteras.

El evento concluyó con un espacio de interacción con los asistentes, reafirmando el compromiso de Almacenes SIMAN por generar experiencias memorables que conecten con sus clientes.

Almacenes SIMAN ofrece todo lo necesario para disfrutar cada partido al máximo: desde cómodos sillones y reclinables, hasta pantallas, sistemas de audio y bocinas, creando el ambiente ideal para compartir cada jugada, cada emoción y cada celebración.