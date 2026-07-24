Fortalece el desarrollo de su entorno a través de Impulso InterPYMES

La iniciativa desarrollada con el apoyo de Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (CECOMS) y CABI, busca impulsar la formación de empresarios y emprendedores a través de contenidos prácticos enfocados en áreas estratégicas para la gestión empresarial, incluyendo finanzas, innovación, inteligencia artificial, ventas, ciberseguridad, gestión de riesgos y cumplimiento tributario.

Los participantes tendrán acceso a siete sesiones virtuales impartidas por especialistas en distintas disciplinas, quienes compartirán conocimientos sobre temas clave para el desarrollo empresarial, incluyendo el contexto y crecimiento de las PYMES, inteligencia artificial aplicada a los negocios, ventas de alto impacto, protección empresarial en la era digital, prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y planificación fiscal, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

“Lo que estamos haciendo es generar una serie de capacitaciones que permitan a las PYMES poder hacer las cosas mejor, competir mejor y adaptarse a las nuevas tendencias. Dentro de los temas está, las perspectivas de mercado, cual es la evolución, en qué sectores el país está teniendo oportunidades y en donde se pueden desarrollar. Otros temas están dentro de la tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y sobre la nueva ley antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, detalló Jorge Luis Cabrera, gerente general del Grupo Financiero InterBanco.

InterBanco invita a las pequeñas y medianas empresas del país a sumarse a Impulso InterPYME y aprovechar esta oportunidad de capacitación especializada. Los interesados pueden registrarse en los webinars a través del siguiente enlace: InterBanco_Webinar_Perspectivas_jul26, y acceder a conocimientos clave para impulsar el crecimiento y la competitividad de sus empresas.

“En InterBanco entendemos que las PYMES representan una fuerza fundamental para el desarrollo económico del país. Por ello, constantemente buscamos crear iniciativas que generen valor y contribuyan a su crecimiento. Impulso PYME es una muestra de nuestro compromiso por acompañar a los empresarios más allá de la banca, brindándoles acceso a conocimientos y herramientas que les permitan tomar mejores decisiones y enfrentar los retos de un entorno cada vez más competitivo”, afirmó Víctor Hugo Rivas, director de Banca Comercial de InterBanco.

Mediante este programa, InterBanco reafirma su visión de convertirse en un aliado estratégico para las PYMES, acompañándolas no solo con soluciones financieras, sino también con espacios de formación que fortalezcan sus capacidades y contribuyan a su competitividad y sostenibilidad.