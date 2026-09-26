Fortalece su apuesta por el e-commerce en Guatemala

Este encuentro que marca un nuevo paso en la estrategia de e-commerce de la empresa, se llevó a cabo para conversar sobre las tendencias que están transformando el comercio electrónico y para compartir la visión y los próximos pasos para continuar fortaleciendo la plataforma.

Desde su lanzamiento hace un año, el Marketplace de Grupo Distelsa ha evolucionado hasta convertirse en un canal que actualmente cuenta con más de 400 sellers activos y más de 45 mil productos, distribuidos en alrededor de 15 categorías como lo son electrodomésticos y tecnología, muebles, hogar, belleza, deportes, moda, salud, productos para bebés, herramientas y ferretería.

"El Marketplace se ha convertido en una parte importante de nuestra estrategia de e-commerce. Nos permite ampliar nuestra oferta, incorporar nuevas categorías y, al mismo tiempo, generar oportunidades para que más empresas y emprendedores guatemaltecos puedan llegar a nuestros clientes. Los sellers son fundamentales para seguir construyendo y haciendo crecer este ecosistema", señaló Jason Huertas, Director de E-commerce de Grupo Distelsa.

La estrategia del Marketplace busca continuar incorporando vendedores guatemaltecos que contribuyan a ampliar y diversificar el catálogo, particularmente en categorías que complementan la oferta propia de Grupo Distelsa.

Para los vendedores, formar parte de este ecosistema representa la posibilidad de acceder a una vitrina digital respaldada por una marca con más de 65 años de trayectoria, además de aprovechar las capacidades tecnológicas, logísticas y comerciales desarrolladas por la compañía.

“Estamos sumamente orgullosos que después haber lanzado al público Marketplace con la confianza de la marca MAX, esta ha evolucionado de manera exponencial, esto hace vida a nuestro propósito de acercar lo último en tecnología y productos de interés a nuestros clientes, y así brindar una comodidad de tenerlo todo en un solo lugar, en la web con www.max.com.gt y www.tecnofacil.com.gt; y en sus dispositivos móviles con nuestra App de MAX, para Android y iOS”, expresó Martín Prera, director corporativo de Mercado de Grupo Distelsa.

Con su primer Sellers Day, Grupo Distelsa busca celebrar el camino recorrido y fortalecer la colaboración con los vendedores que forman parte de su ecosistema digital, integrando tecnología, infraestructura, experiencia y talento local para continuar impulsando el desarrollo del comercio electrónico en Guatemala.