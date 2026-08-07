Fortalecen alianza para impulsar el desarrollo del talento humano

La firma de este acuerdo marca el inicio de una alianza estratégica orientada a desarrollar iniciativas conjuntas como seminarios, talleres, programas de capacitación y otras actividades que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades del talento humano del sector, reconociendo que las personas son el eje del crecimiento y la transformación de las organizaciones.

"Vivimos una época en la que la tecnología avanza de forma vertiginosa, especialmente en el sector financiero. Sin embargo, es fundamental asegurar que el desarrollo del talento humano avance al mismo ritmo. Con este convenio buscamos generar puntos de convergencia que permitan potenciar el recurso humano y fortalecer las buenas prácticas en su gestión", afirmó Rodrigo Valdeavellano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana.

Como parte de esta colaboración, ambas entidades podrán acceder a beneficios especiales, además de explorar nuevas oportunidades de cooperación que generen valor para ambas instituciones y sus miembros.

Asimismo, el convenio servirá como una plataforma para visibilizar el trabajo conjunto que desarrollan ambas organizaciones en favor del fortalecimiento del talento humano y la profesionalización del sector, consolidando una relación que busca extenderse y renovarse en el futuro.

"Este convenio representa un hito muy importante para ambas instituciones. Estamos convencidos de que es el inicio de una relación que nos permitirá crear sinergias para fortalecer las capacidades del talento humano, que es el motor detrás de los procesos y la tecnología que impulsan el desarrollo de Guatemala", destacó Erhard Schafer, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Guatemala.

Con esta alianza, AGH y la ABG - EBG reafirman su compromiso con el desarrollo de profesionales altamente capacitados y con la promoción de iniciativas que contribuyan a la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la banca y entidades financieras en Guatemala.