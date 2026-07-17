Fortalecen las microfinanzas con salud financiera

Vida empresarial

Fortalecen las microfinanzas con salud financiera

Microfinanciera de Ahorro y Crédito Génesis, S. A. (MAC Génesis) en alianza con Fundación Génesis Empresarial, pone a disposición de empresarios ubicados en áreas rurales y del sector no formal, productos, servicios y canales diseñados especialmente para responder a sus necesidades de crecimiento y diversificación.

Sergio Muñoz

Vida Empresarial

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El objetivo de estos beneficios es dar continuidad a la Ruta de Desarrollo con alcances financieros, sociales, digitales y de resiliencia climática.

MAC Génesis entidad regulada, no lucrativa, constituida para acelerar el desarrollo de los guatemaltecos, impulsando la inclusión con salud financiera, gestiona bajo principios de transparencia y buenas prácticas, está especializada en ahorro, crédito, seguros y asistencias, para ampliar el acceso de los guatemaltecos a servicios financieros formales que fortalezcan su desarrollo productivo y su salud financiera.

Impulsa habilidades digitales que permitan mayor comercialización, alcance de mercado y transaccionalidad, a fin de generar prosperidad a las familias guatemaltecas.

MAC Génesis, S.A., inició operaciones a partir del 1 de julio 2026 en su sede central, ubicada en 8ª. calle, 7-11 Zona 9, Ciudad de Guatemala.

Con el objetivo de potencializar las oportunidades de prosperidad de los negocios y bienestar de las familias, apoya a empresarios que buscan acelerar el Desarrollo de sus comercios y diversas actividades económicas.

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