Fortalecen su comercialización e inventario con un nuevo centro de distribución

El nuevo centro se integra a una red logística binacional de más de 27,800 m² y amplía la variedad y disponibilidad de producto en sus tiendas. Al contar 11,650 metros cuadrados, convierte a CEDI Álamos en el centro de mayor capacidad de la red de Distribuidora Mariscal.

Álamos se integra a la red logística de DM junto con tres puntos más: Charcas, en la zona 11 capitalina; Bodegas de Huehuetenango, nodo logístico de la región occidental; y El complejo de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, donde se recibe el producto de las plantas de Lamosa antes de su ingreso a Guatemala.

El complejo, de seis naves, integra bodega techada para resguardar inventario y patio para maniobras y almacenamiento al aire libre. Esta capacidad permitirá abastecer la región central del país con mayor rapidez y constancia, desde el proveedor hasta cada tienda.

“Invertimos en la certeza de que nuestros clientes van a encontrar lo que necesitan, cuando lo necesitan. Nuestro CEDI Álamos es la prueba de que seguimos creciendo para estar más cerca de ellos”, afirmó el Lic. Juan Pablo Castañeda, Director General de Distribuidora Mariscal.

La nueva capacidad de almacenamiento permitirá a DM mantener inventarios más amplios y abastecer sus tiendas de forma más ágil y continua. Para el cliente, esto significa encontrar más opciones en pisos, cerámicos y productos para baño, con mejor disponibilidad en el momento de su compra.

“Con Álamos, nuestras tiendas tienen un respaldo más sólido. Podemos ofrecer más variedad y asegurar que el producto esté en el piso de venta cuando el cliente lo busca”, señaló el Ing. Sergio López, Gerente Comercial de Distribuidora Mariscal.

La empresa anunció además que en esta misma ubicación abrirá próximamente una nueva tienda Distribuidora Mariscal, que acercará su oferta a las familias y constructores de San Miguel Petapa y sus alrededores.

Con esta apertura, Distribuidora Mariscal reafirma su visión de crecimiento planificado y su compromiso de seguir ampliando su cobertura en el país.