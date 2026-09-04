Fotógrafo guatemalteco destaca en el Wildlife Photographer of the Year 2026

La fotografía fue capturada en Doha, Catar, tras enterarse de la llegada de un circo con itinerario de animales. La imagen documenta a un oso pardo amordazado con bozal y asegurado a un dispositivo mientras es obligado a conducir una pequeña motocicleta dentro de un circo.

Con un potente enfoque narrativo, la captura retrata la tensión ética y el estrés del cautiverio en espectáculos de entretenimiento. Según explicó el propio autor, el propósito central de la toma fue visibilizar “el contraste entre la naturaleza salvaje del animal y el entorno humano impuesto sobre él”.

El reconocimiento otorgado a Rojas posiciona al fotoperiodismo visual como un catalizador clave para la concienciación social y la defensa de los derechos animales. La fuerza de su denuncia cobra especial relevancia global en un momento donde más de 50 países han promulgado prohibiciones o restricciones al uso de especies silvestres en actos circenses.

El concurso, evaluado de forma anónima por un jurado internacional bajo criterios de creatividad, originalidad y excelencia técnica, integra en su próxima exhibición herramientas como el Índice de Integridad de la Biodiversidad para dimensionar la crisis ambiental.

Los ganadores finales de las distintas categorías y el codiciado Grand Title se anunciarán el próximo 13 de octubre de 2026 en una ceremonia en Londres transmitida en vivo. Posteriormente, la obra de Pietro Rojas formará parte de la exhibición pública que abrirá sus puertas en el Museo de Historia Natural, el 16 de octubre de 2026, antes de iniciar su gira itinerante internacional.