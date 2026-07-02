Galardonados por financiar la mayor cantidad de viviendas de interés social

Buena parte de este resultado se ha logrado gracias a la Ley de Interés Preferencial para el Acceso a la Vivienda (LIP), que ha permitido que miles de familias guatemaltecas accedan a financiamiento en condiciones accesibles.

A través de un subsidio a la tasa de interés, la LIP facilita que sectores que antes no calificaban como trabajadores del sector formal e informal, profesionales independientes y familias receptoras de remesas, hagan realidad la compra de su primera vivienda.

El galardón fue recibido por Juan Luis Fonseca, gerente general de la entidad, quien destacó que este logro refleja el compromiso histórico de la institución con el desarrollo de las familias guatemaltecas.

"Recibir este galardón por tercer año consecutivo nos llena de orgullo y nos confirma que vamos por el camino correcto. Detrás de cada vivienda financiada hay una familia que cumple el sueño de tener un hogar propio y digno. Seguiremos impulsando el acceso a la vivienda en todos los rincones de Guatemala, porque sabemos que es una de las inversiones más transformadoras que una familia puede hacer", expresó Fonseca.

El sector construcción orientado a vivienda es una de las prioridades en la concesión de crédito de BANRURAL, por su impacto directo en el bienestar de las familias y en la dinamización de la economía. Guatemala requiere de cerca de 2.2 millones de viviendas para satisfacer la demanda social, un reto que el banco asume con presencia en todo el territorio nacional.

El Galardón de Oro FHA 2026 reafirma el papel de BANRURAL como líder en el financiamiento de vivienda de interés social y como aliado del desarrollo de Guatemala. Desde su creación, el banco ha mantenido una mística de proximidad con las comunidades y de impulso a la inclusión financiera, llevando oportunidades a los sectores que más lo necesitan.

Con este nuevo reconocimiento, BANRURAL ratifica su compromiso de seguir abriendo las puertas de un hogar propio a más familias guatemaltecas, contribuyendo a cerrar la brecha habitacional del país y a construir un futuro más sólido para todos.