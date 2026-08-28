Gira nacional para capacitar a empresarias en IA y ventas digitales

El encuentro regresa este año para brindar herramientas prácticas que permitan a las mujeres de Guatemala adaptar sus negocios a la economía digital, fortalecer las capacidades comerciales y de liderazgo. Como novedad, estos temas se incorporan de forma transversal en toda la agenda de formación, respondiendo a las nuevas demandas de un entorno empresarial cada vez más digital y competitivo. Asimismo, el programa promoverá soluciones, productos y servicios que contribuyen directamente al fortalecimiento de los negocios liderados por mujeres.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Mujeres BAC, la plataforma regional enfocada en promover la autonomía económica, el liderazgo y el desarrollo empresarial de las mujeres, acercando herramientas y oportunidades que contribuyan a su crecimiento sostenible.

La gira de encuentros presenciales se realiza en 7 departamentos del país (Retalhuleu; Quetzaltenango; Sololá; Cobán, Alta Verapaz; Puerto Barrios, Izabal; Zacapa; y Guatemala), en los que se espera alcanzar a más de 1,050 empresarias y emprendedoras en todo el país.

"En BAC creemos que cuando una mujer fortalece sus capacidades empresariales, genera prosperidad para su familia, su negocio y su comunidad. A través de Mujeres BAC buscamos acercar herramientas que respondan a los desafíos actuales del mercado, integrando capacidades en ventas, transformación digital e inteligencia artificial para que más empresarias puedan crecer de forma sostenible y competitiva. Esta gira es una muestra de nuestro compromiso de seguir acompañando a las mujeres en cada etapa de su desarrollo empresarial", destacó Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

En cada departamento se ebrieron postulaciones para premiar a 3 mujeres líderes en las categorías de: 1. Liderazgo y transformación digital, 2. Liderazgo en ventas y crecimiento empresarial y 3. Mujer innovadora y visionaria.

Esta iniciativa da continuidad al éxito alcanzado en 2025, cuando más de 1,315 mujeres participaron en las distintas jornadas desarrolladas a nivel nacional, consolidando este espacio como una de las principales plataformas de capacitación, inspiración y conexión para empresarias guatemaltecas.

Con esta nueva edición, ambas instituciones reafirman su compromiso de impulsar el crecimiento económico inclusivo, acercando conocimiento, oportunidades y herramientas que permitan a más mujeres desarrollar negocios sostenibles, innovadores y preparados para competir en la economía digital.