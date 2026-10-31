Grandes aliadas cuando se utilizan con planificación

Cuando se administra de manera responsable, una tarjeta de crédito puede facilitar las compras, brindar mayor seguridad al realizar pagos, ayudar a organizar las finanzas e incluso ofrecer beneficios como la participación en promociones, acumulación de puntos de lealtad o millas, entre otros.

Más que evitar las tarjetas de crédito por temor, el objetivo es aprender a utilizarlas con criterio y planificación. Una buena administración permite aprovechar su conveniencia, acceder a beneficios adicionales y fortalecer la salud financiera a largo plazo.

Usar una tarjeta de crédito de forma inteligente

1. Gastar únicamente lo que se puede pagar

El límite de crédito no representa dinero adicional disponible para gastar, sino un monto máximo autorizado por la entidad financiera. Antes de realizar una compra, es importante saber si se puede cubrir ese gasto con los ingresos del mes.

Utilizar la tarjeta para gastos previamente planificados permite mantener un presupuesto saludable y evita comprometer ingresos futuros.

2. Pagar el total del estado de cuenta

Siempre que sea posible, se debe cancelar el monto total del estado de cuenta antes de la fecha límite de pago. De esta manera se evita generar intereses sobre las compras realizadas.

Si en algún momento no se puede realizar el pago completo, es importante pagar más que el mínimo requerido y establecer un plan para cancelar el saldo pendiente lo antes posible. Aunque el pago mínimo evita caer en mora, se siguen generando intereses sobre el saldo restante.

3. Conocer las fechas importantes

Uno de los errores más comunes es desconocer las fechas de corte y de pago de la tarjeta.

La fecha de corte determina cuándo finaliza el período de facturación, mientras que la fecha de pago indica el último día para cancelar el saldo sin incurrir en cargos adicionales. El pago se puede realizar desde el día después de la fecha de corte. Tener ambas fechas presentes permite planificar mejor las compras y evitar atrasos.

4. Revisar los movimientos con frecuencia

Consultar regularmente el estado de cuenta o la aplicación bancaria ayuda a llevar un mejor control de los gastos, detectar consumos no reconocidos y verificar que todas las transacciones sean correctas. El uso de las notificaciones de la aplicación bancaria es vital para estar informado de cada movimiento que sucede en la tarjeta.

Este hábito también permite identificar oportunidades para ajustar el presupuesto antes de que los gastos se acumulen.

5. Aprovechar los beneficios de manera responsable

Muchas tarjetas ofrecen programas de puntos, devolución de efectivo, descuentos exclusivos, promociones o facilidades de pago. Es recomendable escoger una tarjeta de crédito con beneficios que mejor se adapten a las necesidades del usuario.

Estos beneficios pueden representar un valor adicional cuando se utilizan para compras que ya estaban contempladas dentro del presupuesto. Se debe evitar realizar gastos innecesarios únicamente para obtener una promoción o acumular más puntos.

6. Utilizar la tarjeta de crédito como medio de pago

La tarjeta de crédito no es un medio de endeudamiento, sino una alternativa al uso del efectivo que trae diversos beneficios. Es recomendable realizar todos los pagos utilizando la tarjeta de crédito siempre y cuando el presupuesto esté ordenado y permita pagar lo que se está consumiendo. Esta práctica permite sacar mejor provecho del plan de lealtad que ofrece la tarjeta y llevar el control de los consumos en un solo lugar.

Una herramienta para construir un buen historial financiero

El uso responsable de una tarjeta de crédito también contribuye a construir un buen historial crediticio. Cumplir con los pagos y administrar correctamente el crédito puede facilitar el acceso a otros productos financieros en el futuro, como préstamos personales o financiamiento para vivienda.

El crédito es una herramienta que, utilizada de manera responsable, puede abrir oportunidades y convertirse en un aliado para alcanzar metas financieras. Por esta razón, BAC ofrece un curso para utilizar las tarjetas de crédito de la mejor manera, que está disponible en su plataforma de Finanzas Positivas: finanzaspositivas.com

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