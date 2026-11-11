Grandes oportunidades para obtener premios semanales en efectivo

La promoción que recompensará el hábito del ahorro con sorteos semanales de premios en efectivo estará vigente hasta el 3 de enero de 2027, los clientes podrán participar abriendo una cuenta Guardadito o incrementando su saldo desde Q100 en adelante y al mantenerlos ahorrados durante siete días consecutivos, acumulará oportunidades para ser ganador en sorteos semanales.

Durante la promoción se realizarán ocho sorteos de forma semanal, con premios en efectivo que van desde Q500, Q2 mil, Q3 mil, Q5 mil y hasta un premio mayor de Q200 mil. Darán un total de 250 ganadores, ellos serán anunciados a través de las redes sociales oficiales de Banco Azteca Guatemala.

Más allá de los premios, el Ahorratón de Guardadito busca demostrar que no se necesitan grandes cantidades de dinero para comenzar a ahorrar. Con aportaciones desde Q100 en adelante, los guatemaltecos pueden dar el primer paso hacia una mayor tranquilidad financiera.

Ya sea para cumplir un sueño, prepararse para un imprevisto o iniciar el próximo año con mayor respaldo económico, cada quetzal ahorrado representa una oportunidad para construir un mejor futuro.

“Desde Banco Azteca, nuestro objetivo es llevar el mensaje del ahorro a más guatemaltecos, pero también hacerlo de una forma diferente, cercana, dinámica y emocional, demostrando que ahorrar no solo nos acerca a nuestras metas, sino que también puede brindarnos grandes oportunidades. Queremos que el Ahorratón se convierta en una invitación para que más guatemaltecos comiencen a ahorrar, mantengan ese buen hábito del ahorro y descubran que en Banco Azteca se puede ahorrar y también lo pueden hacer ganar”, manifestó Mario Andrés Pérez, jefe de marketing de Banco Azteca.

Con iniciativas como esta, Banco Azteca Guatemala continúa impulsando la inclusión financiera y acercando herramientas de ahorro accesibles que contribuyen al bienestar y la prosperidad de las familias guatemaltecas.

Para conocer más sobre la promoción y sus condiciones de participación, visita los canales oficiales de Banco Azteca Guatemala.