Guatemala necesita fortalecer su resiliencia cibernética

La ciberseguridad dejó de ser un tema que compete únicamente a los equipos de tecnología, es un factor que influye en la continuidad de los negocios, la prestación de servicios esenciales, la confianza digital y la estabilidad económica de un país.

De acuerdo con los datos presentados por la compañía, República Dominicana lidera el ranking regional con una madurez de 54%, seguida de Costa Rica con 53%, Panamá con 49% y Colombia con 48%. Más abajo aparecen El Salvador con 41%, Guatemala con 39%, Honduras con 34% y Nicaragua con 32%.

Más allá de una posición numérica, el dato refleja una realidad estratégica: Guatemala aún tiene espacio importante para fortalecer su resiliencia cibernética y acercarse a los países que hoy muestran mayores niveles de madurez en la región.

“Guatemala al igual que el resto de los países del mundo está expuesta a los ataques cibernéticos. ¿Qué tan rápido podemos reaccionar y recuperarnos?, a esto le llamamos resiliencia cibernética, en el ranking regional que presentamos, Guatemala ocupa el sexto puesto entre ocho países, lo que nos deja un gran reto como país, al que le debemos poner especial atención”. - Mauricio Nanne, CEO de SISAP.

La resiliencia cibernética no se limita a tener herramientas de defensa o infraestructura tecnológica. También implica capacidad institucional, coordinación entre actores, preparación para responder a incidentes, gobernanza, talento, visión estratégica y resiliencia operativa.

Los hallazgos presentados por SISAP plantean que la ciberseguridad debe entenderse como un componente de competitividad. La capacidad de un país para resistir, contener y recuperarse de un incidente influye en la percepción de estabilidad, en la continuidad del negocio y en la confianza del ecosistema digital.

En el caso de Guatemala, esta conversación cobra especial relevancia por la acelerada digitalización de procesos en empresas, bancos, comercios e instituciones públicas, así como por la necesidad de proteger actividades que sostienen buena parte de la economía nacional.

Connect 2026 pondrá la resiliencia regional en la agenda

Del 7 al 9 de julio en Antigua Guatemala se realizará la sexta edición de Connect by SISAP, donde reunirá a más de 250 expertos en ciberseguridad de 12 países, quienes intercambiarán conocimientos, tendencias y estrategias para enfrentar las amenazas emergentes que impactan a las organizaciones y a la región.

Bajo el tema “CYBER RISK: The Shift to Economic Thinking”, el encuentro promoverá una visión orientada a la cuantificación del riesgo cibernético y a la toma de decisiones basadas en su impacto económico, fortaleciendo el diálogo entre líderes de negocio, tecnología y seguridad.