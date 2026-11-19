El WALA 2026 que se realizará en El Pulté Golf del 19 al 22 de noviembre, contará con la participación de las 60 mejores jugadoras aficionadas del World Amateur Golf Ranking (WAGR) de 13 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Las cinco mejores preclasificadas del WAGR son: María José Marín (Colombia, 7.ª), Agustina Gómez Cisterna (Chile, 118.ª), María Mercedes Tablante Marín (Venezuela, 135.ª), Malena Castro (Argentina, 168.ª) y Ana Giuliano (Argentina, 232.ª). Mientras que Guatemala tiene tres representantes: Elzbieta Aldana, Tiffany Moon y Sara Castrillo.

Organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation, el Women's Amateur Latin America busca impulsar el desarrollo del golf femenino en la región y generar oportunidades para las mejores golfistas amateurs de América Latina y el Caribe.

La campeona del WALA recibe invitaciones para competir en tres de los cinco Majors del golf femenino: el AIG Women's Open, en Royal St George's, Inglaterra; The Chevron Championship, en Memorial Park Golf Course, Estados Unidos; y The Amundi Evian Championship, en el Evian Resort Golf Club, Francia, además de otras oportunidades dentro del calendario amateur internacional.

Su historia

Desde su edición inaugural en 2021, el WALA ha reunido a las mejores jugadoras amateurs de la región en escenarios de primer nivel. Las tres primeras citas tuvieron lugar en Pilar Golf, en Buenos Aires, Argentina. Allí, la colombiana Valery Plata se consagró como la primera campeona en 2021, seguida por la argentina Valentina Rossi en 2022 y su compatriota Ela Anacona en 2023.

En 2024, el campeonato inició una nueva etapa al salir por primera vez de Argentina. El Lima Golf Club, en Perú, recibió la cuarta edición en el marco de sus 100 años de historia, y la mexicana Clarisa Temelo fue la ganadora.

Un año más tarde, el Women's Amateur Latin America amplió sus fronteras y llegó por primera vez a México. PGA Riviera Maya, en Tulum, fue escenario de la quinta edición en 2025, en una definición memorable que terminó con la colombiana María José Marín como campeona.