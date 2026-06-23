Guatemala vuelve a convertirse en el escenario de los EFFIE Awards

El evento, bajo el concepto “Ideas demasiado efectivas como para permanecer en las sombras”, reconoce las campañas y estrategias que han generado resultados reales para las marcas y dejada huella en la industria.

Los EFFIE Awards nacieron en 1968 en Nueva York y al paso del tiempo, se han convertido en el referente global de la efectividad en marketing. Actualmente cuentan con más de 60 programas internacionales que abarcan más de 125 mercados, una comunidad de 25 mil jueces alrededor del mundo y más de 10 mil casos de efectividad evaluados globalmente.

“Cuando agencias, marcas y profesionales del sector deciden participar, aportan a la construcción de un legado de pensamiento estratégico que se convierte en referente para la industria global y que marca la pauta de efectividad hacia el futuro”, destacó Juan Ignacio Correa, director de Valora Centroamérica.

Esta edición marca el regreso de los premios al país desde el 2018, abriendo nuevamente un espacio para reconocer las ideas más efectivas desarrolladas en el mercado local y su impacto dentro de la industria.

La convocatoria está abierta y dirigida a todos los casos de marketing desarrollados en Guatemala que demuestren resultados entre enero de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Las campañas podrán inscribirse en Categorías de Productos & Servicios, así como en categorías especiales como Marketing de Precisión, Marketing Experiencial, Contenido de Marca, entre otras.

El proceso de evaluación estará a cargo de profesionales de la industria y se desarrollará en tres fases, culminando con la sesión del Gran Jurado el próximo 28 de octubre, mismo día en que se celebrará la Gala de Premiación.

“Un EFFIE representa el reconocimiento a una estrategia que combina creatividad, solidez estratégica y resultados tangibles en el mercado, destacándose como una de las iniciativas más efectivas e influyentes de la industria”, agregó Correa.

En todas las etapas, los casos serán evaluados bajo los cuatro pilares del Modelo Effie: Desafío, Contexto y Objetivos (23.3% de la puntuación); Insights y Estrategia (23.3% de la puntuación); Dando vida a la Estrategia e Idea (23.3% de la puntuación); y Resultados (30% de la puntuación). A través de este modelo, los premios buscan reconocer aquellas campañas que logran combinar estrategia, creatividad y resultados medibles de manera efectiva.

Además del reconocimiento durante la ceremonia de premiación, los casos finalistas y ganadores formarán parte del Effie Index, el ranking global que identifica y clasifica a las agencias, anunciantes, marcas, redes y holdings más efectivos.

La realización de los EFFIE Awards Guatemala 2026 es posible gracias al valioso apoyo de Banco Industrial, IBOPE, la Asociación de Anunciantes de Guatemala, la Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala, la Universidad Francisco Marroquín, TV Azteca y Publifyer.

En el país, los premios son organizados por Grupo Valora bajo licencia otorgada por Effie Worldwide Inc. Los interesados en conocer más información sobre el proceso, categorías, requisitos e inscripción pueden visitar effieguatemala.com