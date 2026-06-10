Histórico nacimiento de una especie más amenazada del planeta

Heloderma charlesbogerti está clasificada como En Peligro (EN) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y se estima que sobreviven aproximadamente 500 individuos en estado silvestre. La especie habita ecosistemas de bosque seco y monte espinoso tropical en el Valle del Motagua, además de una población remanente en la falda del Volcán de Pacaya.

Este acontecimiento representa el segundo año consecutivo de nacimientos exitosos bajo cuidado profesional y constituye un avance importante para la conservación de uno de los reptiles más amenazados del mundo.

En 2025, el Zoológico La Aurora logró el primer nacimiento documentado de Heloderma charlesbogerti dentro de un programa de conservación ex situ en Guatemala y fuera de Estados Unidos. El nacimiento de tres nuevas crías en 2026 confirma la continuidad del programa reproductivo y fortalece las capacidades técnicas y científicas desarrolladas en el país para la conservación de la especie.

“El nacimiento consecutivo de crías de Heloderma charlesbogerti evidencia la consolidación técnica y científica del programa de conservación desarrollado en Guatemala. Estos resultados aportan información valiosa para la recuperación de la especie y fortalecen el trabajo colaborativo entre instituciones comprometidas con la protección de la biodiversidad nacional”, expresó el Dr. Rowland Griffin, Jefe de Conservación del Parque Zoológico Nacional La Aurora.

El programa inició en 2019 como parte de la Estrategia Nacional para la Conservación de Heloderma y sus Hábitats impulsada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala, la Reserva Natural Heloderma y Atlanta Zoo.

Actualmente, el proyecto resguarda una población integrada por individuos recuperados del tráfico ilegal de fauna silvestre y por ejemplares nacidos como resultado de los esfuerzos de conservación, contribuyendo a la construcción de una población de respaldo genéticamente viable para la especie.

El programa integra manejo especializado en herpetología, medicina veterinaria, genética poblacional y reproducción. Los recintos replican microhábitats áridos del Valle del Motagua mediante gradientes térmicos, refugios y sustratos adecuados. Además, se implementan protocolos especializados para especies venenosas, monitoreo veterinario continuo, ultrasonografía reproductiva, control nutricional e incubación artificial.

La reproducción de Heloderma charlesbogerti representa un reto técnico considerable debido a su biología altamente especializada y baja tasa reproductiva natural. El plan reproductivo desarrollado por el Zoológico La Aurora incluye observación etológica, monitoreo folicular, reintroducciones controladas, manejo de oviposición e incubación artificial durante aproximadamente seis meses entre los 26.7 y 27.7 grados, protocolos que permitieron la eclosión exitosa de las tres crías nacidas en 2026.

El proyecto prioriza procesos graduales de adaptación y evaluación biológica previos a la reintroducción, buscando maximizar la supervivencia y el establecimiento de individuos en reservas privadas dentro de su hábitat natural en el Valle del Motagua. Este enfoque fortalece la preparación conductual, sanitaria y adaptativa antes de la reincorporación al medio silvestre.

Además de su importancia para la conservación poblacional, el programa ha generado información científica sobre biometría neonatal, crecimiento y manejo reproductivo de la especie, contribuyendo al conocimiento técnico internacional sobre el género Heloderma.

Con este nuevo logro, el Parque Zoológico Nacional La Aurora reafirma su compromiso con la investigación científica, la conservación de especies amenazadas y el fortalecimiento de estrategias nacionales para la protección de la biodiversidad guatemalteca.