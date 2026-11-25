Vida Empresarial
Impacto social de ENERGUATE obtiene reconocimiento internacional
Por su liderazgo en iniciativas de sostenibilidad con resultados positivos para Guatemala, y por su compromiso con el crecimiento profesional, el bienestar y el fortalecimiento de las capacidades de las personas que integran su organización, ENERGUATE, es reconocida con dos importantes premios, durante el Transformation Day by AmCham.
La distribuidora fue galardonada con el primer lugar en la categoría Social por su Plan de Electrificación Rural, una iniciativa que ha llevado energía eléctrica a más de 17 mil familias guatemaltecas, contribuyendo a mejorar las oportunidades de desarrollo, educación y bienestar.
Otro de los momentos importantes del evento, fue la entrega del segundo reconocimiento a ENERGUATE en la categoría Desarrollo para los Colaboradores, gracias a su Programa de Bienestar Integral, una estrategia que impulsa el crecimiento personal y profesional de su talento humano.
“Para ENERGUATE recibir este reconocimiento a la sostenibilidad es un orgullo. Valida nuestro compromiso con la sociedad de llevar energía a cada rincón del país en 21 de los 22 departamentos, atendiendo a más de 2.7 millones de clientes y más de 13.5 millones de usuarios”, expresó Lissette Barrios, Gerente de Talento y Comunicación de ENERGUATE.
Con estos galardones destacan la visión de ENERGUATE que va más allá de la distribución de energía, con proyectos que generan valor compartido, la empresa contribuye a construir comunidades más conectadas, resilientes y preparadas para el futuro.
“Este compromiso con cada familia, cada niño, con cada emprendedor, abre puertas al desarrollo en toda el área donde brindamos servicio. La energía representa futuro y prosperidad para las comunidades”, agregó Barrios.
ENERGUATE reafirma así su liderazgo como un actor clave en la transformación social y económica del país, demostrando que la inversión en las personas y en las comunidades genera desarrollo y transforma vidas.