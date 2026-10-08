Impulsa el liderazgo empresarial femenino con Empresarias por Guate

La iniciativa responde al compromiso de la entidad bancaria de impulsar espacios que generen oportunidades y contribuyan al desarrollo económico del país, acercando a las empresarias herramientas, conocimiento y experiencias que fortalezcan la toma de decisiones y el desarrollo de sus negocios.

Durante la jornada se desarrollaron conferencias especializadas y contenidos enfocados en el entorno empresarial y económico. Asimismo, hubo un panel integrado por empresarias, quienes compartirán experiencias y perspectivas desde sus distintas trayectorias profesionales y de negocio.

“En Banco Industrial creemos que impulsar a las empresarias es contribuir al desarrollo económico de Guatemala. A través de espacios como Empresarias por Guate buscamos acercar conocimiento, generar conexiones de valor y acompañar a mujeres que, con su liderazgo y visión, generan oportunidades y aportan a fortalecimiento del tejido empresarial del país. Juntos, siempre hacia adelante”, comentó José Figueroa Subgerente Banca Empresarial de Banco Industrial.

Uno de los principales propósitos del encuentro fue propiciar el networking entre las participantes, facilitando la construcción de relaciones y alianzas estratégicas que puedan traducirse en nuevas oportunidades para sus empresas.

A través de este tipo de iniciativas, Banco Industrial continúa fortaleciendo su relación con el sector empresarial y generando espacios de conocimiento y vinculación que contribuyen al desarrollo de capacidades y a la creación de nuevas oportunidades para las empresarias guatemaltecas.