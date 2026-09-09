Impulsan el crecimiento de empresas en Quetzaltenango y Totonicapán

ScaleUp es un programa de alto crecimiento empresarial impulsado por Fundación Bi, en alianza estratégica con el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín. El programa implementa una metodología internacional desarrollada por expertos de Harvard University y Babson College, concebida para que las pequeñas y medianas empresas logren un escalamiento rápido, rentable y sostenible.

A lo largo de cinco meses de trabajo intensivo, los equipos directivos aplican mejores prácticas en ventas, mercadeo, finanzas y talento humano para generar resultados medibles desde las primeras semanas de ejecución.

La estrategia de Fundación Bi apunta a abrir nuevas cohortes en los distintos departamentos de Guatemala y sus comunidades aliadas, conectando a negocios del interior del país con herramientas de nivel mundial.

Las organizaciones del occidente que culminaron el proceso de aceleración son:

Electricon Energy Solar Guerra Leon Arquitectos Servicios y Productos SACAN KISHÉ COFFEE SHOP The Boiling Cajun, S.A. Burritos and Grill Corporación Balam, S.A.

"Los resultados de esta octava cohorte muestran lo que pasa cuando un empresario cuenta con la metodología adecuada, acompañamiento y la disciplina para aplicar cada paso. En Fundación Bi buscamos que más empresas del interior del país den ese salto en ventas, generación de empleo y apertura de nuevos mercados.", destacó María José Paiz, Gerente General de Fundación Bi.

Las empresas alcanzaron los siguientes logros:

Incremento en ventas: Crecimiento promedio del 31.88%.

Generación de empleo: 33 nuevos puestos permanentes (78.8% en áreas operativas).

Financiamiento e inversión: USD$ 1,924,067 en nuevos créditos y USD$ 413,127 en nueva inversión.

Crecimiento de clientes: 42,138 nuevos clientes individuales (B2C) y 173 empresariales (B2B).

Innovación en productos: El 100% de las empresas lanzó o mejoró sus productos y servicios.

Expansión de mercado: El 85.7% llegó a nuevos municipios (como Retalhuleu y Uspantán) y una empresa inició exportaciones a EE. UU. y Japón.

Tras los resultados en la región occidente, Fundación Bi anunció que la 9na cohorte del programa estará dirigida a empresarios del departamento de Guatemala y sus municipios aledaños. Se mantiene abierta la convocatoria para que más empresas con alto potencial de la región central se sumen al próximo proceso de aceleración.