Impulsan experiencias más simples y conectar con lo que más apasiona

Este nuevo producto ha llegado para acompañar al usuario moderno, para comprar el café de la mañana o la suscripción digital favorita, les permite realizar transacciones sin fricciones en comercios físicos y en línea, tanto a nivel nacional como internacional; todo esto también, gracias a su tecnología contactless, la compatibilidad con billeteras digitales y su proceso intuitivo, los pagos se realizan de forma rápida y segura.

Como parte de una experiencia financiera más simple y accesible, los clientes podrán activar su Tarjeta Ysi Débito Mastercard, administrar su PIN, monitorear movimientos y gestionar gastos en tiempo real directamente desde la aplicación móvil de Banco Promerica.

“Con la Tarjeta Ysi Débito Mastercard acercamos a nuestros clientes a una experiencia financiera que simplifica lo cotidiano y devuelve al cliente el control de su tiempo y su dinero, con el respaldo e innovación que caracterizan a Banco Promerica", comentó Juan Carlos Flores, Gerente de Medios de Pago.

Adicionalmente, la Tarjeta Ysi Débito Mastercard busca enriquecer la experiencia de pago con beneficios pensados para generar valor en cada compra, incluyendo descuentos exclusivos a través de Club Promerica, reintegros en comercios seleccionados, así como retiros y consultas de saldo de forma ilimitada, sin costo, en agencias y cajeros automáticos.

“Este es un producto que está enfocado en el cliente moderno, para que pueda realizar sus transacciones de forma internacional, presencial y digital en toda Guatemala. Lo versátil de esta tarjeta es que tiene alta compatibilidad con las billeteras digitales, se puede utilizar banca móvil para su activación, gestión de transacciones, hasta el control de gastos”, comentó Denise Trachtenberg, gerente de portafolio de Tarjeta de Crédito de Banco Promerica.

La experiencia también incorpora protección ante transacciones no reconocidas, cobertura por robo o extravío y alertas inmediatas por movimientos, ofreciendo mayor tranquilidad y respaldo a los usuarios en cada transacción mediante la contratación del seguro ConPromerica Débito.

Con este lanzamiento, Banco Promerica y Mastercard continúan fortaleciendo su estrategia de innovación y transformación digital, impulsando soluciones que responden a las nuevas dinámicas de consumo y a las necesidades de una generación cada vez más conectada.

“Los consumidores buscan cada vez más experiencias de pago simples, seguras y digitales. En Mastercard seguimos impulsando alianzas que acerquen innovación y tecnología a las personas, facilitando transacciones más ágiles y conectadas para el día a día”, señaló Marvin Rodríguez, Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Para más información, los interesados pueden visitar www.bancopromerica.com.gt o acercarse a cualquiera de las agencias ubicadas a nivel nacional.