Impulsando el entretenimiento responsable y la digitalización en Guatemala

Impulsados por la visión de ser el operador nacional y digital preferido por los guatemaltecos, Escoge 2 ha respondido a la demanda del mercado, y a partir de hoy, los guatemaltecos pueden adquirir sus tickets y canjear sus premios de lotería en línea, marcando un hito al ser los primeros operadores en digitalizar este proceso en el país.

Con una sólida trayectoria de más de 15 años de experiencia en la industria de juegos de azar a nivel internacional, Escoge 2 fue pionero en la creación y operación del primer sistema de loterías electrónicas en Belice.

“Buscamos generar puntos de encuentro socioculturales a través del juego responsable. Innovamos constantemente, buscando no solo evolucionar nuestro propio producto, sino también empujar a la industria hacia la digitalización, y la implementación de mejores prácticas”, comentó Marcela Soriano, Directora de Mercadeo y Comercial de Escoge 2.

Este juego en línea es sencillo, los clientes pueden crear su cuenta, seleccionar números entre el 00 y el 99, y realizar recargas desde Q25 con tarjeta de débito o crédito. Los sorteos son diarios, de lunes a sábado, a las 7:59 de la noche, transmitidos en Guatevisión y a través de la página de Facebook Live de Escoge 2.

Los ganadores reciben hasta setenta veces su compra, con un premio mínimo de Q70 (antes de retenciones fiscales) en el canal de ventas digital de Escoge 2. Ahora una de las grandes ventajas de la plataforma digital será el canje de los premios directamente a cualquier tarjeta de débito Visa o Mastercard o ACH.

La plataforma www.escoge2.com, permite la compra de tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier celular, computadora o tablet y por lanzamiento oficial al registrarse se tienen 2 sorpresas especiales:

Bono de Bienvenida

Código: BIENVENIDA

El regalo de Q 5 al registrarse en la plataforma.

Bono de 1er Deposito

Código: DEPOSITO

Al realizar la primera recarga, le regalan el 50% del monto de la recarga. Valor máximo del bono es de Q 25.

Esta modernización busca brindar una oportunidad de entretenimiento seguro, legal y responsable para todos los guatemaltecos, aprovechando la alta penetración de celulares en el país.

Escoge 2 opera bajo una ética empresarial sólida y valores de transparencia, innovación y responsabilidad. La aplicación web cumple con los estándares de seguridad de pago y los estándares internacionales de confidencialidad, integridad y disponibilidad, garantizando una experiencia de usuario segura.

La empresa cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobernación, asegurando que siempre esté en línea con todos los requisitos legales. Adicionalmente, la validación de datos de los clientes se realiza a través de la base de datos RENAP, lo que añade una capa extra de seguridad y transparencia.