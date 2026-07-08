Inaugura agencia con innovador modelo de atención y lobby digital

Ubicada en una zona estratégica de la ciudad capital, la Agencia Parque 14 ha sido concebida como un entorno de atención de última generación, distribuido en dos niveles y con infraestructura orientada a maximizar la eficiencia y comodidad del cliente.

El principal diferenciador de la nueva agencia es el lobby digital, un espacio que permite a los usuarios autogestionar múltiples servicios de forma ágil, intuitiva y segura, integrando al mismo tiempo una experiencia de atención cercana que acompaña y orienta al cliente en cada interacción.

“La inauguración de la Agencia Parque 14 reafirma nuestro compromiso por liderar la innovación en el sistema financiero guatemalteco, poniendo siempre al cliente en el centro de cada decisión. Este nuevo modelo, que integra un moderno lobby digital, refleja cómo estamos evolucionando para ofrecer experiencias más ágiles, cercanas y consistentes con las expectativas de un entorno cada vez más dinámico y digital. En Banco G&T Continental, innovar es transformar la manera en que acompañamos a nuestros clientes y contribuir activamente al desarrollo del país”, afirmó el Lic. Enrique Rodríguez, CEO de Grupo Financiero G&T Continental.

Este concepto responde a la evolución de las necesidades de los clientes, quienes demandan mayor autonomía, rapidez y experiencias más fluidas, sin perder una atención cercana y experta a lo largo de su experiencia.

Además del lobby digital, la agencia incorpora soluciones tecnológicas y procesos optimizados que reducen tiempos de atención y elevan los estándares de servicio, alineándose con la estrategia del Banco de impulsar la transformación digital y fortalecer sus canales de atención.

Con esta apertura, la institución continúa consolidándose como un referente en transformación digital y excelencia en el servicio, impulsando iniciativas que integran innovación, eficiencia y cercanía.