Inauguran Centro de Distribución en Mazatenango

Con una extensión de 12,500 metros cuadrados, de los cuales 3 mil se destinan a bodega, con capacidad para más de mil tarimas y un área de parqueo para camiones, Coca-Cola Los Volcanes amplía su cobertura en el suroccidente del país para atender a más de 4 mil clientes, generar 123 empleos directos y crear nuevas oportunidades de desarrollo en la zona.

"El nuevo Centro de Distribución en Mazatenango fortalece nuestra operación en el suroccidente del país y nos permitirá estar más cerca de nuestros consumidores, optimizar la distribución y continuar mejorando nuestra eficiencia logística, al tiempo que generamos un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes", expresó Rodrigo Anzola, en representación de Coca-Cola Los Volcanes.

Con esta ampliación, la embotelladora reafirma su compromiso de mantenerse cerca de las familias y negocios guatemaltecos, contribuyendo al crecimiento económico de las comunidades donde opera.