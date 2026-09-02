Inauguran de uno de los hubs más grandes y completos de Centroamérica

Uno de los principales diferenciadores de este nuevo hub es la incorporación del taller especializado para motocicletas más completo de Centroamérica, equipado con tecnología de última generación y atendido por técnicos certificados por Honda Japón, garantizando los más altos estándares de calidad, diagnóstico y mantenimiento. Y al mismo tiempo con un portafolio integral de soluciones de movilidad y fuerza motriz.

Este proyecto responde al crecimiento sostenido que Honda ha experimentado en Guatemala durante los últimos años, impulsado por la apertura de nuevas agencias, la incorporación de nuevos modelos y el fortalecimiento de su red de atención y servicio. Como parte de esta evolución, la compañía desarrolló una sede diseñada para ofrecer una experiencia integral a sus clientes y respaldar el crecimiento de sus distintas líneas de negocio.

“Como parte de la experiencia, el complejo cuenta con un área especializada de accesorios y boutique para motociclistas, con una amplia oferta de equipamiento, accesorios de marcas reconocidas y repuestos 100 % originales Honda, brindando soluciones integrales para la seguridad, comodidad y personalización de cada motocicleta”, expresó Carlos Pullin, gerente general de Honda Motos Guatemala.

Las nuevas instalaciones también incluyen una moderna sala de ventas con motocicletas de baja y alta cilindrada, donde los clientes podrán conocer los modelos más recientes de Honda, disponibles en una amplia variedad de estilos, colores y configuraciones.

Asimismo, el hub alberga una exhibición permanente de motores marinos, equipos de fuerza motriz y productos de potencia para aplicaciones industriales y agroindustriales, fortaleciendo la oferta de Honda más allá de la movilidad y respondiendo a las necesidades de distintos sectores productivos del país.

“En esta nueva agencia contamos con una experiencia al cliente inolvidable, desde el momento que entran a las instalaciones podrán ver el amplio portafolio con el que contamos, con más de 50 modelos diferentes de motos, dependiendo de la categoría y colores. También contamos con los espacios de Honda Marin, en donde encontrarán diversidad de motores marinos; Fuerza Motriz, con bombas de agua y generadores eléctricos; una boutique con las mejores marcas en accesorios, para que el motorista cuente con el mejor equipo de seguridad; el área de repuestos y el taller, con una sala de espera cómoda y donde, al mismo tiempo puedan ver en acción a los mecánicos certificados y puedan validar que se está haciendo un buen trabajo”, detalló Alejandra Tiguila, jefa de Mercadeo de Honda Guatemala.

El proyecto también incorpora espacios destinados a la capacitación continua de colaboradores, distribuidores y clientes, promoviendo la actualización permanente sobre las últimas tecnologías, buenas prácticas de servicio, innovación y la filosofía que ha distinguido a Honda a nivel mundial durante décadas.

Esta inversión millonaria reafirma la confianza de Honda en Guatemala y su compromiso con el desarrollo económico del país, mediante la generación de empleo, el fortalecimiento del talento técnico especializado y la incorporación de infraestructura de clase mundial que eleva los estándares de la industria motociclista en la región.

Con esta inauguración, Honda Motos Guatemala continúa impulsando su visión de ofrecer productos, servicios y experiencias de excelencia, consolidando su liderazgo en el mercado y fortaleciendo su contribución al crecimiento del país. Honda Motos Guatemala fortalece su liderazgo con la inauguración de uno de los hubs más grandes y completos de Latinoamérica.