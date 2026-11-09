Vida Empresarial
Inauguran nuevo Centro de Canje en Santa Cruz del Quiché
Zeta Gas continúa premiando la preferencia y fidelidad de sus usuarios en Guatemala, con su programa de lealtad Zeta Premia, ahora acerca sus beneficios a más usuarios con la inauguración de un nuevo Centro de Canje en el Centro Comercial Los Celajes, kilómetro 165.5, aldea Chicorral, tercer nivel, local 305, que ofrece instalaciones más amplias y una ubicación estratégica para brindar una experiencia más cómoda y una mayor variedad de productos a sus clientes y usuarios.
El espacio cuenta con 74 metros cuadrados, cuatro veces más grande que el anterior y cuenta además con un amplio parqueo para facilitar la visita de los usuarios que desean aprovechar a canjear los puntos acumulados con Zeta Premia.
Este nuevo Centro de Canje Zeta Premia, busca acercar los beneficios del programa a los habitantes de Santa Cruz del Quiché y a las aldeas, caseríos y comunidades cercanas, brindándoles una experiencia amigable y más opciones para canjear sus puntos por productos de su preferencia.
“En Zeta Gas buscamos innovar continuamente para ofrecer a nuestros clientes experiencias cada vez más cómodas y beneficios que respondan a sus necesidades. La región del Quiché ha registrado un crecimiento importante tanto en ventas como en la participación de nuestro programa de lealtad, por lo que esta nueva sede representa una nueva oportunidad para fortalecer nuestra presencia y seguir acercándonos a más familias guatemaltecas”, expresó Jennifer Barrera, Gerente de Planeación y Estrategia de Grupo Zeta Gas.
Con esta apertura, Zeta Gas continúa fortaleciendo su red de atención y los beneficios de Zeta Premia, actualmente cuenta con 29 Centros de Canje en Guatemala y 6 unidades móviles que visitan a los clientes de acuerdo con una programación establecida, facilitando el acceso del programa de lealtad a las distintas regiones del país.
El nuevo Centro de Canje Zeta Premia en Santa Cruz del Quiché, atenderá de lunes a domingo de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, para que los usuarios de la región puedan visitar las instalaciones y descubrir las opciones disponibles para canjear sus puntos Zeta Premia.