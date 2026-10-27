Inauguran su Centro de Atención al Cliente 100

La compañía impulsa la evolución de sus espacios de atención para responder mejor a las necesidades de cada comunidad y facilitar el acceso de los clientes a soluciones de conectividad, así como una experiencia cada vez más funcional.

“Con esta inauguración, alcanzamos el Centro de Atención al Cliente número 100, fortaleciendo así la presencia de Claro en Guatemala y el vínculo con clientes residenciales y empresariales, basado en la escucha activa y la mejora continua”, expresó Alejandro Salguero, director de Servicio al Cliente y CX regional.

“La inauguración de este nuevo punto significa estar más cerca de nuestros clientes en Huehuetenango, donde podrán encontrar desde un servicio móvil, internet, televisión; adquirir equipos y accesorios, pero sobre todo el soporte y el asesoramiento personalizado de nuestro equipo de trabajo”, comentó Nancy de Eskenazi, gerente de Centros de Atención al Cliente Claro Guatemala.

Cabe destacar que actualmente Claro cuenta con dos tiendas más en ese departamento del país, en los centros comerciales El Triángulo y Pradera Huehue, donde los clientes reciben atención personalizada.

Como parte de América Móvil, con esta estrategia Claro busca promover también la inclusión digital mediante la expansión de sus servicios, la atención a sus clientes y acciones que apo-yan el desarrollo y la economía local.

Claro para el desarrollo

Al contar con la red más grande del país, la mayor cobertura 5G y el internet más rápi-do de Guatemala, Claro brinda conectividad confiable y soluciones digitales, con mejora continua de sus servicios para impulsar el desarrollo económico y social.

“Contamos con toda la cobertura en Guatemala, tenemos la red 5G, fuimos los primeros en traerla, y esto hace posible que podamos ser un país tecnológico, acercando las herramientas necesarias para que, desde un emprendimiento, las personas puedan tener oportunidades y encontrar en ‘Claro empresas’ los aliados estratégicos”, agregó Claudia Massis, relacionista pública y vocera de relaciones institucionales de Claro Guatemala.

Con este objetivo, Claro mantiene la expansión progresiva de sus redes, incluida la fibra óptica, para ampliar el acceso a la tecnología y generar oportunidades para las comunidades y el comercio local.

Su plataforma integrada de telecomunicaciones de clase mundial ofrece un amplio portafolio de servicios de valor agregado y soluciones avanzadas de comunicación, tanto para empresas como para los hogares, con-solidando su liderazgo e impulsando su creci-miento y presencia en el país.

Servicios disponibles en el Centro de Atención al Cliente Claro 100