Inauguran su sexta sede en Guatemala para más de 900 posiciones

Según datos de AGEXPORT, la industria de centros de contacto y tercerización de servicios genera alrededor de 55 mil empleos formales en el país, y conecta al talento local con empresas en mercados internacionales. Dentro de esta industria TELUS Digital genera más de 14 mil empleos directos en el país.

El sector ha ampliado su actividad hacia áreas como programación, diseño y automatización de procesos, que requieren formación en idiomas y habilidades tecnológicas. En este contexto, la apertura de Miraflores suma infraestructura para la prestación de servicios desde Guatemala y refleja la confianza de TELUS Digital en la capacidad de los profesionales del país.

La elección de Miraflores forma parte de la estrategia de descentralización de TELUS Digital y responde a las necesidades expresadas por sus colaboradores, quienes solicitaron una ubicación más céntrica y cercana. Para la compañía, escuchar a su gente es parte de su cultura, y esas conversaciones orientan decisiones sobre dónde y cómo seguir creciendo.

“La apertura de Miraflores nació de escuchar a nuestra gente. Nuestros colaboradores nos compartieron la importancia de contar con una sede más cercana a donde viven. Esa conversación nos ayudó a decidir cómo y dónde seguir creciendo. Escuchar y actuar en función de lo que nuestros equipos necesitan forma parte de nuestra caring culture, y Miraflores es una muestra de ello”, expresó Juan Manuel Urruela, Vicepresidente de Operaciones de TELUS Digital Guatemala.

Las instalaciones abarcan cerca de 4,500 metros cuadrados, distribuidos en áreas de operación, capacitación y espacios comunes para los equipos. La sede también cuenta con cientos de espacios de estacionamiento para vehículos y motocicletas.

La expansión acompaña el crecimiento sostenido de la operación guatemalteca durante 2025 y 2026. El proyecto contempla inversión en infraestructura y tecnología para ampliar la capacidad de atención de la compañía, que presta servicios de experiencia del cliente y soluciones digitales a marcas globales desde el país.

“Guatemala tiene un papel importante en el crecimiento de nuestras operaciones en la región. La apertura de Miraflores refleja nuestra confianza en el talento del país y en su capacidad para atender las necesidades de nuestros clientes. Seguiremos construyendo sobre esa experiencia, con espacios y herramientas que permitan a nuestros equipos desarrollar su trabajo y asumir nuevos retos”, señaló Estuardo Ligorría, Vicepresidente Regional de Operaciones de TELUS Digital Américas.

La nueva sede se incorpora a una operación que ha desarrollado experiencia en la gestión de centros de contacto y en la formación de sus equipos. Parte del liderazgo actual de TELUS Digital en Guatemala se ha formado a partir de ese trabajo, un conocimiento que acompaña la expansión de la compañía y la evolución de sus servicios.

Con Miraflores, TELUS Digital extiende su presencia a la zona 11 y suma capacidad para el crecimiento de sus operaciones en la Ciudad de Guatemala. La apertura incorpora las necesidades de ubicación de sus colaboradores en la planificación de dicha expansión.