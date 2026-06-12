Infraestructura digital de clase mundial al sector institucional

La empresa guatemalteca se ha consolidado en tecnología y telecomunicaciones, atendiendo a clientes corporativos e institucionales con soluciones que integran lo mejor de los fabricantes internacionales. Forma parte de un grupo empresarial con múltiples líneas de negocio especializadas en conectividad, infraestructura tecnológica y sistemas de identidad digital.

Su modelo parte de una premisa clara: no reinventar lo que ya funciona, sino integrar las mejores plataformas del mundo con la profundidad técnica y el soporte local que cada proyecto demanda.

"Innovatrics confirma que New Generation Network, S.A. es el distribuidor autorizado y certificado de Innovatrics en Guatemala, facultado para la comercialización, integración y soporte de las soluciones biométricas de la marca en el país", comentó Oscar Flores Huidobro, director de Negocios de Innovatrics para las Américas.

Innovatrics es una empresa europea con sede en Bratislava, Eslovaquia, miembro de la Unión Europea y la OTAN, uno de los fabricantes de biometría más reconocidos del mundo.

La certificación no es nominal. NGN cuenta con acceso directo a los equipos de ingeniería, soporte técnico especializado y servicios profesionales del fabricante, garantizando que la capacidad técnica desplegada en cada proyecto es la del propio fabricante europeo. Innovatrics responde directamente por el rendimiento, seguridad e integridad de cada solución.

El esquema fabricante internacional + integrador local certificado es el modelo estándar en toda la industria tecnológica mundial. Garantiza implementación técnica adecuada, soporte local de primer nivel y continuidad operativa. NGN no desarrolla software propio: integra, opera y da soporte a la plataforma del fabricante europeo con el respaldo directo de sus equipos de ingeniería.

Seguridad, transparencia y compromiso institucional

En todo proyecto que ejecuta NGN, la infraestructura y los datos permanecen bajo administración exclusiva de la institución cliente, fortaleciendo el control institucional y la protección de la información.

NGN reafirma su disposición de colaborar con las instancias de fiscalización y aportar al desarrollo de infraestructura tecnológica moderna, segura y confiable.

Más de 80 países, 1.2B de identidades, más de 20 años Innovatrics y certificado NIST.

Algoritmos de Innovatrics entre los mejores del mundo en pruebas independientes del NIST —reconocimiento facial y dactilar.