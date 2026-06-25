Innovación móvil para distintos estilos de vida

Próximamente, Claro también contará con los nuevos Motorola Razr 70 y Motorola Edge 70 Pro, para beneficio de sus clientes. Con estos lanzamientos, la marca reafirma su compromiso de ofrecer tecnología de punta y opciones comerciales competitivas para quienes buscan renovar o adquirir un nuevo dispositivo. Estas alternativas están pensadas para usos laborales, entretenimiento, negocios y comunicación diaria.

Los Motorola Signature y Motorola Edge 70 Fusion ya están disponibles en las tiendas de Claro Guatemala. En planes pospago los smartphones son gratis, con redes sociales y llamadas ilimitadas.

“Con estos dispositivos, Claro presenta una oferta comercial atractiva que permite a los usuarios disfrutar de la mejor señal y cobertura a través de su red 5G. Esta red ha sido premiada y reconocida durante cinco años consecutivos como la red móvil más rápida de Guatemala por OOKLA-SpeedTest, empresa líder mundial en pruebas, datos y análisis del rendimiento de servicios fijos y móviles”, expresó Willy Andreatta, gerente de Mercadeo de Claro Guatemala.

El Motorola Signature destaca por su perfil ultradelgado de 6,99 mm², una construcción en aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en textiles de lujo. Está disponible en los colores Pantone Martini Olive y Pantone Carbon.

Su sistema fotográfico obtuvo la certificación DXOMARK Gold Label y una calificación de 164 puntos, lo que lo posiciona entre los smartphones mejor valorados de su categoría. El equipo integra cuatro cámaras de 50 MP³: sensor principal Sony LYTIA™ 828, teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3x y Super Zoom Pro de hasta 100x, ultra gran angular con función macro y cámara frontal con grabación 4K.

Rendimiento, autonomía y actualizaciones

El Motorola Signature incorpora la plataforma Snapdragon 8 Gen 5, diseñada para responder a tareas exigentes como edición multimedia, gaming, productividad e inteligencia artificial.

También cuenta con batería de 5200 mAh, hasta 52 horas de autonomía, carga TurboPower™ de 90 W, carga inalámbrica de 50 W y hasta siete años de actualizaciones Android y de seguridad. Su pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz ofrece mayor fluidez, mejor respuesta en videojuegos y una experiencia visual optimizada. La experiencia multimedia se complementa con Dolby Atmos® y audio Hi-Res, ideales para disfrutar películas, música y videojuegos con mayor calidad sonora.