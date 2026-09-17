Innovación tecnológica para impulsar el crecimiento empresarial

La convención reunió a más de 150 empresarios en un entorno dinámico e interactivo para aprender, conectar y fortalecer sus capacidades a través de la tecnología. Se realizaron charlas de alto valor impartidas por líderes del banco y expertos del ecosistema tecnológico.

Las ponencias abordaron el futuro de los pagos y sus desafíos, la evolución del comercio electrónico en Latinoamérica, Agentic Commerce y el papel de los agentes de inteligencia artificial; y los pagos inteligentes como alternativa para migrar de cobros tradicionales a ingresos recurrentes.

“La evolución del comercio está sucediendo más rápido que nunca. En BAC, creemos que evolucionar es una oportunidad para que las empresas sean más competitivas, innovadoras y mejor preparadas para el futuro y las demandas del consumidor. Pay-Volution busca inspirar a nuestros clientes en su proceso de transformación y crecimiento, otorgándoles herramientas y perspectivas que impulsen su desarrollo empresarial un entorno dinámico. Realizar la primera edición de esta convención junto a aliados estratégicos que acompañan a nuestros clientes, evidencia nuestro liderazgo en reimaginar el comercio, los pagos y la experiencia digital en la región”, destacó Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

Aliados estratégicos aportaron datos cruciales sobre el panorama del mercado. Expertos de Mastercard señalaron que el 85% de las pymes consideran los pagos digitales como la clave para escalar sus operaciones, y un 78% asegura que esta digitalización mejora directamente su acceso a crédito. Asimismo, Geopagos, empresa de tecnología financiera, destacó que Guatemala se consolida como uno de los mercados de comercio electrónico de mayor crecimiento en Centroamérica.

En 2024, el país alcanzó un volumen de 2,700 millones de dólares, y según estimaciones de la industria, podría haber rondado los 3,500 millones de dólares en 2025. Además, se proyecta un crecimiento anual cercano al 26% hacia 2027. Sin embargo, la oportunidad de expansión sigue siendo significativa, ya que apenas el 7% de los pequeños comercios acepta pagos con tarjeta en la actualidad.

Para acompañar este crecimiento, panelistas representantes de Reach y Orbipay, demostraron cómo la Inteligencia Artificial, a través de modelos como el Agentic Commerce y la automatización de cobros recurrentes, se están convirtiendo en la norma fundamental para entender las preferencias, agilizar la búsqueda de productos o servicios, facilitar la toma de decisiones y simplificar procesos de compra que garantizan la fidelización del usuario a largo plazo.

Networking y asesoría personalizada

Los participantes interactuaron con especialistas de BAC para resolver dudas concretas de negocio, explorar oportunidades de crecimiento y recibir apoyo en temas clave como digitalización, formalización y optimización de procesos.

Además, BAC presentó su portafolio de soluciones orientado a las necesidades operativas y comerciales de pequeñas, medianas y grandes empresas. Estas herramientas facilitan la gestión de pagos y adquiriencia, mejoran la experiencia del cliente y amplían las oportunidades de venta. Entre las soluciones destacan opciones para ventas en línea, dispositivos móviles como puntos de venta, gestión eficiente de transacciones y alternativas para fortalecer la fidelización de clientes. Todo responde a un enfoque de tecnología accesible con resultados claros.

Como parte de la experiencia, BAC otorgó un reconocimiento especial a Pacifiko, por su papel protagonista en el desarrollo del comercio electrónico guatemalteco.

En un contexto de evolución tecnológica constante, Pay Volution invita a todo el sector empresarial a formar parte de un ecosistema digital integral. Este entorno combina modernidad, dinamismo y coherencia, y permite conocer soluciones, acceder a contenidos de valor y conectar con conocimiento relevante para el crecimiento de los negocios.

BAC impulsa una visión basada en la diversidad de soluciones tecnológicas. Cada empresa puede elegir herramientas acordes con sus necesidades y aprovechar la innovación de forma práctica y alineada a sus objetivos de crecimiento.

Con esta iniciativa, BAC continúa construyendo oportunidades para emprendedores y empresas de todos los tamaños, acompañándolos desde sus primeros pasos hasta su consolidación y expansión con una propuesta de valor basada en innovación, cercanía y acceso a soluciones de clase mundial.