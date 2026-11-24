La renovación responde al interés de El Gallo más Gallo por actualizar una de sus sucursales históricas y mejorar la experiencia en una zona estratégica para la movilidad. El Trébol conecta importantes vías de la ciudad y recibe diariamente a personas que se desplazan desde distintos puntos.

De acuerdo con estimaciones compartidas por la empresa, alrededor de 170 mil vehículos transitan diariamente por este sector desde la calzada Roosevelt. Asimismo, su área de influencia concentra a más de 800 mil habitantes, aproximadamente el 25% de la población del departamento de Guatemala.

“Esta tienda es parte de la historia de El Gallo más Gallo. Fue una de las primeras que abrimos hace 20 años y queremos que siga respondiendo a las necesidades de nuestros clientes. Con esta renovación buscamos ofrecerles un espacio más iluminado, una mejor exhibición de productos y, especialmente, mayor comodidad con un parqueo gratuito y facilidades para retirar sus compras”, expresó Jorge Valdéz, gerente de Mercadeo de El Gallo Más Gallo.

Más de mil productos en promoción

Como parte de esta reapertura y en el marco de la temporada de fin de año, la cadena presenta su campaña Black Gallo, con hasta 60% de descuento en productos seleccionados, como motocicletas, televisores, celulares, camas, línea blanca y más. La campaña contempla distintas alternativas de compra para los clientes, entre ellas financiamiento de hasta 36 meses con tarjeta de crédito y opciones de crédito FlexiPagos, con hasta 50% de descuento en cuota, 0% de enganche y flete gratis.

Y bajo el concepto “Mi casa es RCA”, también la marca presentó cuatro modelos que responden a tres momentos de la vida en el hogar: el entretenimiento en familia, las reuniones y la preparación de alimentos. La propuesta incluye un televisor, dos minicomponentes y una estufa a gas.

El televisor RCA RC70QL de 70 pulgadas combina tecnología QLED 4K con Roku TV, que permite acceder a aplicaciones de entretenimiento sin necesidad de dispositivos adicionales. También ofrece reproducción de más de mil millones de colores, funciones de control parental y dos años de garantía.

En audio, RCA incorpora dos minicomponentes exclusivos con iluminación RGB y conectividad inalámbrica. El modelo RCMC720 DJ720 ofrece 720 W de potencia y un subwoofer de ocho pulgadas, mientras que el RCMC480 DJ480 cuenta con 480 W y dos woofers de 6.5 pulgadas. Ambos permiten reproducir música desde dispositivos móviles y conectarse a televisores mediante conexiones ARC y óptica.

La oferta se completa con la estufa a gas RCA RCCR6033SS de 24 pulgadas, fabricada en acero inoxidable 304. Cuenta con cuatro quemadores, encendido eléctrico, parrillas de hierro fundido y tapa de vidrio. Además, incorpora iluminación en el horno para supervisar la cocción sin abrir la puerta. Un producto diseñado exclusivamente para El Gallo más Gallo.

“Con estos lanzamientos buscamos acercar a los hogares soluciones para distintos momentos de la vida en casa. Desde una experiencia de entretenimiento hasta una estufa práctica para la cocina diaria. Son productos que combinan tecnología y funcionalidad para responder a las necesidades de las familias”, señaló Juan Pablo Molina, director de país de RCA.

Buenas Acciones de El Gallo más Gallo

Como parte de sus iniciativas de responsabilidad social, El Gallo más Gallo presenta “Sueños de Navidad”, la última acción del año de su plataforma Buenas Acciones. La campaña busca apoyar a tres guatemaltecos que, a pesar de enfrentar retos y limitaciones, mantienen una actitud positiva ante la vida y comparten sus sueños.

Las historias serán presentadas a través de televisión por cable y las redes sociales de la cadena. La comunidad digital podrá participar mediante comentarios, reacciones y contenido compartido en Facebook (El Gallo más Gallo Guatemala), Instagram (@elgallomasgallo_gt) y TikTok (@elgallomasgallogt). La interacción busca contribuir a cada historia mediante apoyo económico y productos electrodomésticos.

Con “Sueños de Navidad”, la plataforma cierra el año luego de desarrollar iniciativas como Mochila de los Sueños, Mi Emprendedora Favorita, LikesConSentido y Patria de Gallos.

Con esta reapertura y sus acciones de fin de año, El Gallo más Gallo continúa actualizando sus espacios de atención y fortaleciendo su presencia en Guatemala. Además de facilitar el acceso a una mayor variedad de productos, sus operaciones generan actividad económica a través de empleos directos e indirectos y de la relación con proveedores de mercadería, transporte, seguridad y mantenimiento.