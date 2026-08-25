ÍNTEGRO lanza el parque industrial INNOVA PARK

Con este lanzamiento, ÍNTEGRO da seguimiento a su visión de impulsar una nueva generación de desarrollos industriales sostenibles, aprovechando la ubicación geográfica del país como ventaja competitiva para convertirlo en un hub industrial de clase mundial.

El nuevo parque industrial INNOVA PARK se encuentra dentro del corredor logístico del Pacífico; cuenta con acceso directo al Puerto Quetzal y a la red vial mesoamericana.

Jorge Mario Figueroa Gonzalez, CEO Íntegro. Foto Prensa Libre: Cortesía

“Es el centro productivo para que las empresas se alberguen ahí, ya que al ser una ciudad está previsto el funcionamiento de varias áreas, con servicios públicos y privados que las personas requieren”, explica María José Monterroso de Henry, directora de la Unidad de Negocio de Industria para ÍNTEGRO.

Esta es una plataforma ideal para operaciones de exportación, manufactura y nearshoring, la tendencia global que Guatemala puede capitalizar gracias a su ubicación, talento, estabilidad macroeconómica y costos operativos competitivos.

UN DESARROLLO INTEGRAL

INNOVA PARK sigue el modelo de desarrollo inmobiliario que ha caracterizado a ÍNTEGRO. Se trata del “desarrollo en las ciudades intermedias del país, donde vamos abriendo brecha y creando impacto positivo, generando oportunidades de trabajo y trayendo estándares de nivel mundial”, resaltó María José Monterroso de Henry, directora de la Unidad de Negocio de Industria para ÍNTEGRO.

Para la entrevistada, este proyecto “cambia completamente la forma de vivir, trabajar y producir, porque ofrece a los colaboradores una experiencia donde tienen un centro comercial operando, pueden ir a sus actividades de ocio, pueden vivir en Reserva Valere y trabajar en INNOVA PARK”, agregó.

Ubicado en el kilómetro 84 de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, INNOVA PARK es un parque industrial de 500 mil metros cuadrados que busca adaptar un modelo urbano de las ciudades más productivas.

Un plan integral de servicios