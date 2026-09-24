La automotriz más influyente de América Latina

El resultado representa una importante evolución para Volkswagen, quien avanzó 41 posiciones respecto de la edición 2025 y, con un Eminence Score de 4.647 puntos. Dentro de la industria automotriz, Volkswagen ocupa el primer lugar en América Latina. El desempeño adquiere especial relevancia porque el estudio considera diferentes dimensiones de la construcción de influencia corporativa, desde la presencia en medios y el posicionamiento de sus líderes hasta el engagement digital, la participación en eventos y el relacionamiento con el ecosistema empresarial.

El reconocimiento llega en un momento de profunda transformación de Volkswagen en América Latina. La marca anunció inversiones por USD$3.700 millones en América Latina hasta 2028, destinadas al desarrollo de nuevos productos, tecnologías y al fortalecimiento de sus operaciones. La estrategia contempla una de las mayores ofensivas de producto de la historia reciente de la marca, con 21 lanzamientos previstos para América Latina.

El avance de Volkswagen está acompañado por otro resultado destacado. Alexander Seitz, Chairman Ejecutivo de Volkswagen para América Latina, debuta directamente en el lugar 13 del ranking Thought Leaders 100 de CEOs, con un Eminence Score de 2.905 puntos.

Entre los líderes de la industria automotriz, Seitz alcanza además el segundo lugar en América Latina. El ejecutivo también se destaca en la dimensión C -Level Networking, en la que ocupa el lugar 7 entre todos los líderes evaluados, reforzando su presencia y capacidad de conexión dentro del ecosistema empresarial latinoamericano.

“Este reconocimiento pertenece a todo nuestro equipo de Volkswagen en América Latina. Refleja la transformación que hemos construido juntos en los últimos años: fortaleciendo nuestra competitividad, renovando nuestro portafolio y volviendo a col ocar a América Latina en el centro de la estrategia global de Volkswagen. Nuestra ambición no es simplemente ser influyentes, sino utilizar esa posición para crear valor para nuestros clientes, nuestros socios y las sociedades en las que operamos”, afirma Seitz.

La transformación ya se refleja en la región

La renovación comenzó a tomar forma con la llegada del Volkswagen Tera, desarrollado en Brasil y pensado para toda la región, amplió progresivamente su presencia en los mercados latinoamericanos durante el último año. Y el próximo capítulo ya está en marcha: para 2027, Volkswagen prepara la llegada de Tukan, su nueva pickup desarrollada en la región, y de la nueva Amarok, que marcará una nueva etapa para la marca en uno de los segmentos más relevantes del mercado latinoamericano.

La electrificación será otro de los pilares de esta nueva etapa. A partir de 2027, todos los modelos producidos por Volkswagen en la región contarán con al menos una versión electrificada, ampliando progresivamente la oferta de tecnologías más eficientes y adaptadas a las características y necesidades de los mercados latinoamericanos.

En el primer semestre de 2026, Volkswagen registró un crecimiento de 10,6% en América del Sur, con 281.865 vehículos vendidos. Brasil, principal mercado de la región, alcanzó 224.945 unida des, un crecimiento de 21%, mientras que los demás mercados de América Latina registraron una evolución de aproximadamente 14% frente al mismo período de 2025.

Los resultados forman parte del proceso de turnaround de Volkswagen en América Latina, sustentado en una estrategia que combina inversión, nuevos productos, crecimiento comercial y mayor protagonismo regional, acompañado por el fortalecimiento de la reputación y de la presencia de la marca en las conversaciones relevantes para la sociedad y sus diferentes públicos.

Influencia medida a partir de datos

En su quinta edición en América Latina, Thought Leaders 100 analiza cómo la edición 2026, correspondiente al período de julio de 2025 a julio de 2026, fueron analizados más de 800.000 artículos periodísticos, 120.000 publicaciones en LinkedIn y X, más de 350.000 interacciones en redes sociales, más de 1.000 participaciones en eventos, 200 eventos, más de 100 cámaras y asociaciones y más de 800 auspicios y ponencias, con alcance en más de 15 países de América Latina.