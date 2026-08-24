La banca redefine su gestión del talento ante el avance de la IA

La jornada inaugural contó con la participación de Mariano Castro, vicepresidente de Desarrollo Humano de BLADEX y presidente del Comité Latinoamericano de CLADE; Erhard Schafer, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Guatemala; Diana Velásquez, subgerente de Educación Bancaria y Financiera, de la Asociación Bancaria de Guatemala; y Julio César Gálvez Díaz, intendente de Administración Estratégica de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Los principales ejes del encuentro fueron, el impacto de la inteligencia artificial en la gestión del talento humano y el talento senior como ventaja competitiva, bienestar financiero, liderazgo bajo presión, transformación sostenible e intraemprendimiento corporativo, con la participación de líderes representantes de la banca guatemalteca como Mónica Meneses, gerente de talento humano de BANRURAL y Andrea Morán, gerente de cultura y bienestar de BANTRAB; ambas actuales directivas de AGH.

Con la realización de CLADE 2026, AGH, ABG–EBG y FELABAN dan continuidad a la alianza anunciada recientemente, llevando a la práctica su compromiso de generar espacios de formación, intercambio de conocimientos y conexión entre profesionales y líderes del sector.

Esta iniciativa reafirma la visión compartida de las instituciones de fortalecer el talento humano como un elemento estratégico para la transformación, innovación y competitividad de la banca y del sector financiero en Guatemala, especialmente ante los cambios que plantea la incorporación de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en las organizaciones.