La casa de sus sueños podría estar más cerca de lo que imagina

Luego del éxito de su primera edición, Banco G&T Continental regresa con una propuesta renovada que busca ofrecer una experiencia más cercana, innovadora y familiar, incorporando nuevos aliados estratégicos, más opciones de vivienda y beneficios especiales para que los asistentes puedan dar el primer paso hacia la construcción de su patrimonio.

Feria Vivienda G&T Continental 2026 se realizará el 29 y 30 de agosto, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en Plaza Las Luces de Arkadia Shopping Mall, en zona 10 capitalina. El evento contará con un espacio techado, cómodo y con parqueo gratuito, pensado para que las familias recorran la feria con tranquilidad, conozcan diferentes proyectos habitacionales y reciban atención personalizada durante toda su visita.

"En Banco G&T Continental creemos que tener una vivienda propia representa mucho más que adquirir un inmueble; es construir un patrimonio, brindar estabilidad a la familia y hacer realidad uno de los sueños más importantes de nuestros clientes. Con esta segunda edición de Feria Vivienda queremos acercar ese sueño a más guatemaltecos, ofreciéndoles asesoría especializada, soluciones de financiamiento y condiciones preferenciales que les permitan tomar la mejor decisión para su futuro, porque creemos que la casa de sus sueños puede estar mucho más cerca de lo que imaginan", afirmó Jochen Gándara, Vicepresidente de Banca GTC y Afluente de Banco G&T Continental.

Durante los dos días de feria, los asistentes podrán comparar distintas alternativas de vivienda, resolver sus dudas con especialistas y avanzar en su proceso de precalificación de forma ágil, todo en un mismo lugar y con el acompañamiento de expertos que los orientarán para tomar la mejor decisión.

Banco G&T Continental ofrecerá alternativas de financiamiento como Vivienda FHA y Vivienda Directa, diseñadas para responder a las diferentes necesidades de las familias guatemaltecas. Además, los visitantes podrán conocer una amplia oferta de proyectos habitacionales de distintos desarrolladores e inmobiliarias, así como opciones para quienes desean construir sobre un terreno propio o adquirir un lote para iniciar su proyecto de vivienda.

Quienes realicen su proceso de precalificación durante el evento podrán acceder a condiciones especiales de feria y disfrutar de un proceso ágil que les permitirá conocer rápidamente las alternativas de financiamiento disponibles para dar el primer paso hacia su nuevo hogar.

Además de conocer opciones de vivienda y recibir asesoría personalizada, las familias podrán disfrutar de una experiencia pensada para compartir, con actividades, entretenimiento y espacios diseñados para que su visita sea agradable mientras avanzan en uno de los proyectos más importantes de su vida.

Banco G&T Continental invita a todas las familias guatemaltecas que estén pensando en comprar una vivienda, adquirir un lote o construir en terreno propio a visitar Feria Vivienda G&T Continental 2026. En un solo lugar encontrarán proyectos habitacionales, asesoría especializada, soluciones de financiamiento y beneficios exclusivos para dar el primer paso hacia la casa de sus sueños. Porque cuando se trata de construir un patrimonio y hacer realidad los proyectos más importantes de la vida, Banco G&T Continental es el banco donde Guatemala deposita su confianza.