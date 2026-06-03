La colección que conecta el talento con nuestras comunidades

Esta nueva colección es una invitación abierta para las empresas que buscan integrar autenticidad y valor social a sus proyectos, con piezas personalizadas que cuentan una historia de transformación. Al adquirir estas piezas el sector empresarial se convierte en un aliado estratégico para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

“Ecos de la Tierra” logra fusionar la herencia cultural de nuestros pueblos con tendencias internacionales Primavera / Verano 2026.

Son 200 diseños, utilizando 7 técnicas artesanales: telar de cintura, telar de pedal, bordado a mano y crochet, tallado en madera, fibras naturales, vidrio soplado y cerámica de alta temperatura, son el alma de esta colección, en la que cada pieza es un testimonio del talento de las manos de nuestros artesanos, quienes resguardan y transmiten una tradición de generación en generación, preservando nuestra identidad y proyectándola hacia el futuro.

Guate a Mano ha demostrado que el corazón de Guatemala tiene un lugar en los mercados más exigentes. A principio de este año se tuvo una participación destacada en escenarios internacionales de gran prestigio como el Madrid Design Festival y Shoppe Objet en Nueva York, eventos que fueron una vitrina de exposición y venta del talento artesano guatemalteco.

Con el propósito de fortalecer las capacidades productivas, empresariales y comerciales de grupos artesanales guatemaltecos, promoviendo la conexión entre el oficio artesanal y mercados formales de comercialización a nivel nacional e internacional, Fundación Bi crea en el año 2023 el programa Guate a Mano.

Su enfoque busca preservar el valor cultural del trabajo artesanal guatemalteco, incorporando al mismo tiempo, herramientas contemporáneas de diseño, calidad e innovación que permitan responder a las tendencias y exigencias del mercado actual.

Como parte de la visión de desarrollo integral, el programa trasciende el ámbito creativo para fortalecer las capacidades administrativas de nuestros artesanos. A través de capacitaciones sobre educación financiera, brindamos las herramientas necesarias para traducir el talento en estabilidad económica real y duradera para sus familias y sus comunidades.