La compañía fortalece la economía local con dos nuevas tiendas

La llegada de ambas tiendas representa una importante apuesta por la dinamización de la economía y la generación de más de 45 empleos directos. Asimismo, refleja el esfuerzo constante de la compañía por acercar su oferta comercial a más comunidades, combinando un surtido de calidad con instalaciones modernas que incorporan tecnologías ecoamigables y diseño inclusivo.

“Con el inicio de operaciones en Santa Cruz Verapaz y Jocotenango, reafirmamos la visión de Walmart de ayudar a las familias guatemaltecas a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor. Estas aperturas nos permiten seguir invirtiendo en el interior del país, crear nuevas oportunidades de trabajo y brindar una experiencia de compra cómoda, moderna y accesible para todos nuestros clientes”, manifestó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart.

Despensa Familiar Santa Cruz Verapaz

Se ubica en la Plaza Comercial Santa Cruz, en el kilómetro 196.5 de la Ruta CA-14, Caserío Saquijá, en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. Las familias del municipio pueden realizar sus compras en un entorno conveniente que ofrece facilidades de parqueo para vehículos y motocicletas, además de acceso a otros servicios y comercios locales.

Con una extensión de 459 metros cuadrados de piso de venta, Despensa Familiar Santa Cruz ofrece una selección de más de 3,100 ítems enfocados en la canasta básica, artículos de limpieza, cuidado personal, carnes, embutidos, frutas y verduras. La tienda tiene un horario de operación de lunes a domingo de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Maxi Despensa Jocotenango

Se situa en la Calle Real, Casa 18, Zona 2, en Jocotenango, Sacatepéquez, es la tienda número 286 de la compañía en Guatemala y la número 52 del formato de tienda Maxi Despensa a nivel nacional.

Con un área de venta de 1,948 metros cuadrados, la tienda pone a disposición de sus clientes una propuesta con más de 7,600 productos, entre los que destacan abarrotes, alimentos frescos y áreas especializadas de ropa para toda la familia, tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Entre sus principales innovaciones ambientales destacan el uso de paneles solares y un sistema de refrigeración autocontenida de alta eficiencia energética. Asimismo, alineada con los estándares de accesibilidad universal de la compañía, posee piso podotáctil para facilitar el desplazamiento seguro de personas con discapacidad visual.

Para mayor comodidad de los visitantes, esta nueva sucursal cuenta con parqueo para vehículos y motocicletas, operando en un horario de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.