La confianza en la marca los lleva a disfrutar de la mejor movilidad

Bajo el concepto promocional "Bienvenidos al mundo de Sikamotors, los expertos en movilidad", la corporación reunió en un mismo escenario la gama completa del prestigioso portafolio que representa en el país con marcas como: Suzuki, Changan, Deepal, Avatar, BAIC, Arcfox, Forthing, JAC, Hino, FAW y Higer

Para interactuar con los asistentes, la empresa entregó a la entrada de la plazoleta el Pasaporte Sikamotors que en su interior contenía un cupón diseñado para colocar cada sticker de las marcas de la corporación. La dinámica invitaba al público a adentrarse en el mundo de la marca y recorrer los estands, descubriendo la innovación, equipamiento y tecnología de los vehículos mientras interactuaban con los asesores para obtener sus stickers.

Al completar la recolección de todos los stickers en su cartilla, los participantes desprendieron su cupón oficial y lo depositaron en los buzones habilitados, asegurando así su acceso directo al gran sorteo. La respuesta del público fue masiva, llenando la plazoleta de entusiasmo durante todos los días del evento.

“Con el concepto “Bienvenidos al mundo de Sikamotors, los expertos en movilidad”, quisimos abrirles las puertas de nuestro portafolio y mostrarles las distintas soluciones que podemos ofrecerles. Gracias por visitar nuestros espacios, conocer nuestras propuestas y participar con tanto entusiasmo”, destacó el Ing. Francisco Fuentes Gerente General Autos Suzuki en representación de Sikamotors.

Al cierre del AutoShow, en un ambiente de celebración se extrajeron los cupones ganadores de los buzones y se entregaron las llaves de la SUV Suzuki Fronx y del sedán Changan V3 a sus nuevos propietarios.

Para dar Fe y legalidad al sorteo estuvieron presentes la Licda. Telma Roca de Maldonado y el Lic. Guillermo Pivaral designados como representantes ante el Ministerio de Gobernación.

“Desde Changan, agradecemos a quienes se acercaron a conocer nuestros modelos y descubrir nuestra propuesta. El cierre de esta feria también marca el inicio de nuevas relaciones con quienes hoy nos eligieron y con quienes siguen evaluando sus opciones”, finalizó el Lic. Gilberto Montoya, Gerente General de Changan.